Elecciones en el cambio

’QUIEN TE AME, AMARÁ HASTA TUS PEORES DEFECTOS, Y QUIEN TE ODIE, ODIARÁ HASTA TUS MEJORES VIRTUDES’ Y ES LA VERDAD DE LA FORMA EN QUE REACCIONA LA GENTE Y DE LO QUE NO DEBEN OLVIDAR LOS POLÍTICOS, PORQUE LAS PASIONES SE ACELERAN CUANDO HAY CRISIS Y MIEDOS AL PRESENTE Y AL FUTURO…



Hace muchos años, conocí en una de sus oficinas en la capital a Carlos Slim Helú, sin duda esa reunión donde mi petición era que se distribuyera mi libro ’TIEMPO DE HABLAR: TREINTA AÑOS DESPUÉS’ que escribiera mi estimado amigo Juan Sánchez Mendoza, tuvo una respuesta positiva y el sabor de boca de la reunión no fue malo. Creo que al final de cuentas en el país muchos entendemos que la inmensa fortuna de Don Carlos ha sido el producto de las relaciones con el gobierno y sus políticos y esto le permitió crecer, hace algunos años una vieja amiga me decía: ’Dios no anda viendo de dónde sacas el dinero, sino en la forma en que lo gastas, si lo usas solamente para tus gustos y ambiciones malo, pero si lo utilizas para ayudar a los que menos tienen, a lo mejor te perdona muchos de tus pecados’ y ahora que su fundación es el motor para que con el apoyo de la Universidad de Oxford y los laboratorios que participan tendremos, gracias a esos apoyos, la posibilidad de la vacuna contra Covid-19 en un corto plazo tal como lo anunciara el canciller Marcelo Ebrad y será para todos gratuita, tal como lo prometió el presidente López Obrador, y así, creo que muchos de los pecadillos de Don Carlos serán perdonados no solamente como decía mi amiga, por Dios, sino que los mexicanos le tendremos agradecimiento porque es un gran acto humano en los tiempos difíciles y esto hay que agradecerlo siempre.



Lo curioso es que como explicamos de que los amores o los odios son parte de las pasiones humanas, muchos, no pocos, muchos que no han entendido de que son tiempos diferentes y que hay que unirnos en vez de buscar confrontaciones y conflictos, ahora, en vez de dar gracias a que tenemos una pequeña luz en el camino y la posibilidad de contar con una vacuna salvadora de vidas a corto plazo, sostienen que esto solamente es una ’maniobra de la 4T para que fortalezca su posición en el proceso electoral de 2021’ y la verdad, no creo que AMLO tenga tal perversidad, es un hombre con muchos defectos, como todos, pero sin duda es un hombre que quiere a su prójimo y cree en lo que hace, y entre esto, es el de buscar soluciones a los graves problemas y conflictos que padecemos, hoy, el tema es el de SALVAR VIDAS Y EMPLEOS y en este camino estamos, por ello, debemos dejar las pasiones y los odios a un lado para unir esfuerzos y acciones para que nos beneficiemos todos.



Lo terrible del tema es que en el seno mismo de los grupitos de Morena se extreman las pasiones sucesorias y el dogmatismo impera en muchas mentes porque no tienen la calidad para ver la realidad y lo que esta requiere para fortalecer el proceso del cambio y de la buena marcha de la nación, así no faltan los que ahora dicen que todo el esfuerzo y trabajo de Marcelo Ebrad no es mejor, sólo porque todo está dirigido a imponerse en el ánimo presidencial y de controlar los grupos y aprovechar los tiempos y la publicidad para fortalecer su posible candidatura a la Presidencia en el momento que se requiera. La realidad es que Marcelo es un político que tienen experiencia, y sin duda, aspiraciones y son legítimas las dos, conoce de tiempo a AMLO y sabe de sus formas , pensamientos y acciones, no estaría haciendo una labor oportunista para cumplir sus aspiraciones, no, no está eso en su forma de ser y comportarse porque sabe lo que es la acción política y que, en política, cuentan los resultados y no los aceleres y maniobras, si hace lo que hace es porque, sin duda alguna, tiene el visto bueno del presidente y esto es valioso y por ello no se engancha en los conflictos y las intrigas palaciegas.



En cualquier sexenio desde su inicio hay ’posibles suspirantes’, muchos llegan a las metas, pero solamente uno es el elegido, como diría un amigo general: ’Pues cuando se trata de la presidencia, hay muchas nalgas que se quieren sentar en la SILLA, pero solamente, al final, se sienta un par, el que es el elegido’, YA NO SON LOS MISMOS PROCEDIMIENTOS QUE LOS AÑOS ANTERIORES, LAS VISIONES Y LOS INTERESES son distintos y por tanto las reglas del juego sucesorio también lo son. Muchos sostienen que AMLO es la continuidad del viejo priismo, como si todo fuera una relación mecánica y no dialéctica, los hombres van cambando con el tiempo y de acuerdo a lo que van conociendo y toman conciencia de la realidad y de su mismo comportamiento, así, puede tener su origen en el PRI y esto no significa dependencia para la vida, sino un escalón dentro de su camino, las ideas nuevas, algunas con raíces de años, son ahora usadas como una forma de gobierno y de las acciones del presidente, Primero los Pobres es un lema y una acción y con esa premisa hace y camina.



No creo que el Presidente tenga ya definido a su ’posible sucesor’, sin duda los que más andan en ello, por sus ambiciones y pasiones son los ’dirigentes de los grupitos y capillas que conforman Morena’ y tienen razón en hacerlo, el asunto es que, la verdad, que en cuanto AMLO sea un Presidente fuerte, él tendrá mano en la elección porque es la base de su sobrevivencia porque se ha jugado muchas cosas y entre ellas su propia vida y seguridad, y por esa razón, el que sea electo tendrá que contar con la confianza real y absoluta del presiente porque es su garantía de seguridad, por eso, cuando uno analiza la sucesión en el tiempo de Lázaro Cárdenas no se explican las razones por las que en vez de dejar a un sucesor con sus mismas ideas e ideales deja a un miembro de la oligarquía y ’reaccionario’, en vez de una gente de su confianza, así que de ahí debemos de partir, no todo está en un Presidente, tiene que ver la realidad nacional e internacional y jugar con las mejores fuerzas que garanticen la continuidad de un proceso y no su muerte… así que, los que se aceleren, sólo se desgastarán pero no llegarán a la meta, se van a quedar abanicando la bola.



[email protected]