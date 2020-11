Elecciones en EU

Las elecciones mañana 3 de noviembre en los Estados Unidos podrían considerarse, contra todo lo que tradicionalmente se dice, como un simulacro de democracia, pues los electores no deciden ni las encuestas de opinión tienen credibilidad de la tendencia de voto, todo se decide en el Colegio Electoral.

Hace cuatro años los ciudadanos estadunidenses –y buena parte de la opinión internacional- tenían la certeza de que la triunfadora era Hilary Clinton, y no ocurrió así: se impuso Donald Trump y sus millones de dólares, lo cual podría repetir en esta ocasión.

El presente y futuro de nuestro país pretende ligarse a la suerte de un candidato, la relección de Trump o el arribo de Biden. Ni uno ni otro: los Estados Unidos tienen intereses, no amigos. Así lo demuestra la historia y la vida diaria: lo que suena es la caja registradora no la amistad ni la simpatía personal.

Entonces, habrá que esperar que deciden los hombres del poder mundial no los votos de los ciudadanos en las urnas ni los enviados por correo. Todo está ya decidido y la única formalidad será la de mañana. Es, como ocurre en la mayoría de los países, una simulación de democracia y entretenimiento de los llamados analistas políticos.



TURBULENCIAS



Cuestionan a Javier Corral en Chihuahua



El gobernador de Chihuahua, Javier Corral –al igual que su correligionario Enrique Alfaro, de Jalisco- es cuestionado por sus incongruencias: el mal manejo del asunto del agua que costó la vida a una mujer y la pésima conducción de la pandemia que mantiene en foco rojo a la entidad, demuestran que es mal gobernante. La Federación recurre en su auxilio ante su incapacidad y así pretende desligarse de las decisiones del centro…En Quintana Roo el gobernador Carlos Joaquín supervisa las medidas sanitarias en tianguis y supermercados y hace conciencia en la población y los turistas sobre la necesidad de cumpliré con los protocolos correspondientes pues, asegura, están a un paso de volver al color naranja del semáforo de riesgo sanitario…Once establecimientos fueron clausurados por el Ayuntamiento de Oaxaca al no cumplir con las disposiciones sanitarias implantadas por el Cabildo en tanto éste ha resultado impotente ante la avalancha de turistas que llegan a la ciudad por las festividades de Muertos. Pese a todo, la capital oaxaqueña sigue siendo un punto de atractivo mundial en la actividad turística...Esta semana, Johnson Controls, líder global en edificios inteligentes y sostenibles liderado por George Oliver, Chairman and CEO, lanza al mercado OpenBlue, un conjunto completo de soluciones y servicios conectados que combina los 135 años de experiencia de la empresa con tecnología de punta…Antes de pensar en la relección, el actual director del IPN, Mario Alberto Rodríguez Casas, tendrá que aclarar ante la secretaría de la Función Pública la irregular contratación en los servicios de limpieza por más de 100 millones de pesos en 2019 que detectó el Órgano Interno de Control. El próximo 20 de noviembre habrá de renovarse la dirección general y se menciona, entre otros, al secretario académico Jorge Toro González, a María Guadalupe Vargas Jacobo, secretaria general, a Juan Manuel Cantú Vázquez y ex secretario general, así como a Marco Antonio Flores Sánchez, e oficial mayor de la SEP y de Conacyt, para sustituir a Rodríguez Casas, integrante del grupo de Enrique Villa Rivera que controla la institución desde la época de Vicente Fox…Un nuevo accidente vial en Acapulco ocasionó el pasado fin de semana Luis Alfonso Robles Villalobos, hijo del diputado federal del PT, Benjamín Robles Montoya, eterno aspirante a la gubernatura de Oaxaca. Los medios locales recuerdan que el junior –que escapó en Acapulco- originó un accidente similar en Oaxaca, y en el cual murió el joven Irwien Echeverría, siendo gobernador Gabino Cue, hecho que indignó a la sociedad; para eso sirve el poder…



