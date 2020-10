Elecciones en Hidalgo y Coahuila

El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró su decisión de no intervenir en el resultado de las elecciones locales de Hidalgo y Coahuila y esperar la información oficial de las autoridades electorales respecto a la calificación sobre los ganadores, aunque se adelantó que ya el virtual triunfo del PRI.



La decisión presidencial resulta muy importante toda vez que los comicios en sexenios pasados eran motivo de disputa porque se alteraba la voluntad popular. Los ganadores no obtenían su triunfo en las urnas, sino por su cercanía con los grupos de poder local y central y obedecían a la consigna de retener el poder a toda costa.



Esto motivó revueltas sociales en diversas regiones del país, lo mismo que en el sureste, centro y norte de la república, en donde tradicionalmente se imponía a dirigentes políticos no del agrado de la ciudadanía, pero sí comprometidos con los grupos de poder estatal y nacional.



Si se respeta la voluntad popular por encima de los intereses facciosos, sin duda que entraremos en una nueva etapa de la vida democrática, se marchará hacia la estabilidad social y a crear las condiciones adecuadas para impulsar el desarrollo nacional, dando prioridad a las regiones de acuerdo a los gobiernos que hayan elegido.



TURBULENCIAS

Bolivia, elecciones democráticas



El triunfo de Luis Arce como nuevo presidente de Bolivia fue celebrado por el exiliado ex presidente Evo Morales y mereció la felicitación de Andrés Manuel López Obrador, lo que enfila a ese país por la ruta democrática para superar problemas políticos y sociales. Evo anunció su retorno con el triunfo del Movimiento al Socialismo, el cual dejó claro que el suyo fue una elección sin fraude democrático,dijo… En Oaxaca, el gobernador Alejandro Murat anunció la cancelación de las tradicionales fiestas de Día de Muertos, que congregaba a miles de turistas para disfrutar la gastronomía y las fiestas locales, una tradición que –de acuerdo a la costumbre de los pueblos- se deberá realizar a nivel familiar, aun cuando quedan prohibidas las concentraciones. En la capital del estado siguen sin solución los añejos problemas que agobian al Centro Histórico de la ciudad, que supera en hacinamiento a la Lagunilla y Tepito, en la Ciudad de México. Decenas de puestos insalubres con la venta de comida y todo tipo de comida, han cambiado el rostro de una de las ciudades de mayor atractivo en el mundo. Eso es una demostración plena de la ausencia de autoridad… Octavio Romero Oropeza, director de Pemex, contrario a lo que señalan los analistas financieros, afirma que la paraestatal goza de prestigio y reconocimiento no sólo por sus finanzas transparentes, sino por la dedicación y empeño que ponen en localizar nuevos yacimientos petroleros que, junto con las seis nuevas refinerías en marcha, abastecerán sobradamente la demanda interna de combustibles y se dejará de importar gasolina a alto costo. Pemex aporta ingresos y no es una carga para el Estado afirmó el funcionario durante la visita de supervisión de la refinería de Dos Bocas, en Paraíso, Tabasco, que realizó este fin de semana el presidente Andrés Manuel López Obrador… El caso del ex titular de la Sedena, Salvador Cienfuegos, tendrá que aclararse debidamente, pues está entre la intromisión de EU en asuntos de México y el combate real a la delincuencia organizada. Si efectivamente el militar tuvo o tiene nexos con el narcotráfico o se le utiliza como bandera reelectoral del presidente Trump para ganar votos en el cercano proceso electoral de noviembre. Es una tarea que habrá que realizar la presente administración.



