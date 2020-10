Electrificación y cuartos, entrega Mario Moreno en Teloloapan e Iguala

Le ven madera de candidato. Se lo dicen en cortito y en público.

Las porras y las declaraciones directas de quienes han sentido el apoyo del gobierno del estado a través de la secretaría de Desarrollo Social, que encabeza Mario Moreno Arcos, así lo constatan.

Ayer, en el municipio de Teloloapan, que es gobernada por el perredista Efrén Ángel Romero Sotelo, el secretario Mario Moreno Arcos acudió a inaugurar la segunda etapa del alumbrado público del bulevard ’Emiliano Zapata’, donde la gente presente se le entregó sin ningún rubor político, afirmando que cuente con su apoyo, en clara alusión a lo que viene en materia electoral.

Si es usted candidato, cuente con mi apoyo, le dijeron algunas personas en corto y otras le aseguraron que con él si habría alianza, en clara referencia de que el municipio es perredista, el más perredista del estado.

Habrá que reconocerlo, Mario Moreno tiene esa facilidad que otros políticos no tienen, de empatizar con la gente.

Su actuar sin falsas poses ni falsa modestia le permiten ser percibido como auténtico y eso en política es importante a la hora de consolidad liderazgos.

Sin embargo, el secretario no parece volarse e insiste en que su trabajo es institucional y que solo cumple las indicaciones del gobernador Héctor Astudillo, a quien le agradece una y otra vez haberle dado la oportunidad de estar en su gabinete.

La obra inaugurada en la ciudad tecampanera, cuenta con lámparas alimentadas por paneles solares, y meses atrás fue embellecido con cientos de árboles, con la intención de darle un toque ecologista a la entrada del pueblo de Teloloapan, algo que la población ha dado importante valor por venir del gobierno del estado que encabeza Héctor Astudillo Flores, siendo gestor el alcalde Efrén Ángel y Mario Moreno.

En el municipio se están realizando 23 obras de electrificación, 160 cuartos rosa, sin contar un kilómetro y medio de sembrado de árboles que embellecerán los laterales del bulevard.

En el estado, informó Moreno Arcos, se han beneficiado 2 mil 223 hogares de 400 comunidades de 51 municipios, así como 14 cabeceras municipales con luminarias, y 52 más con obras de ampliación de redes de energía eléctrica.

Una buena gestión la que lleva a cabo Mario Moreno ante instancias federales gracias a la confianza y el apoyo del gobernador Héctor Astudillo Flores, reconoció el funcionario estatal, y que ha permitido beneficiar a miles de familias con acciones de electrificación.

En declaración a los medios, Mario señala que seguirá realizando las gestiones que sean necesarias para seguir bajando recursos al estado y seguir llevando el programa de iluminación a todas las regiones, y construir el mayor número de cuartos rosa.

Y quizá 160 cuartos sean nada ante la demanda de casas en el municipio tecampanero, pero el secretario de Desarrollo Social asegura que insistirá en gestionar mayores recursos para poder entregar más cuartos.

El cuarto tiene un costo de 50 mil pesos y la beneficiada no pone ni un peso para ello, y quizá esto es lo que carga de mayor emoción a quienes reciben de manera simbólica las llaves de su cuarto nuevo.

Este programa tuvo su origen en el gobierno federal anterior, impulsado por Sedatu para las mujeres que pertenecían a Prospera, para apoyar a las familias mexicanas y combatir el hacinamiento familiar.

Con ello también se buscaba reducir los índices de violencia contra las niñas y jovencitas, hechos tan frecuentes en hogares donde la convivencia se da en una casa que es sala, comedor y habitación a la vez.

Es por esto que el gobierno del estado de Guerrero sigue impulsando su construcción gestionando recursos ante el gobierno federal.

El exalcalde de Chilpancingo también visitó la colonia Renacimiento La Monera, junto con Romero Sotelo, donde dio arranque a las 23 obras de electrificación en igual número de asentamientos humanos, en las que se invertirán 14.5 millones de pesos, tan solo en este municipio de la región Norte.

En Iguala, el funcionario estatal visitó la colonia Cerrito de Tepeyac, una de las más alejadas de la cabecera municipal, en donde entregó llaves del programa Un Cuarto Más, y supervisó la construcción de otras acciones de este tipo, con el fin de que se cumpla con la calidad requerida, siendo acompañado por el delegado de Gobierno en la región Norte, Erick Catalán.

Moreno Arcos informó que en este municipio la inversión para este año es superior a los 3.9 millones de pesos, tan sólo de este programa en favor de las familias que menos tienen.