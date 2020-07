Elefante marino que sorprendió en San Pancho regresó a peofundidades del mar

Por:Bertha Alvarez



La Red de Varamientos de Bahía de Banderas informó que el elefante marino que salió en la Playa de San Pancho el pasado 5 de julio, la tarde de este lunes, se dirigió mar adentro hasta perderse de vista.



Ante tal situación y tratándose una especie nueva "en nuestras costas, desconocemos si haya decidido dirigirse mar dentro o se dirija a playas aledañas" .



Por lo que quieres integramos la RED DE VARAMIENTOS DE BAHÍA DE BANDERAS en coordinación con PROFEPA y guardavidas, estamos alertas de posible avistamiento en otra zona ya sea en San Pancho u otras playas".



Dieron a conocer a través de sus redes sociales como la gran comunidad de San Pancho "brindó un apoyo excepcional y el trabajo en conjunto con biólogos y autoridades ha llevado a un punto muy favorable sobre educación ambiental" .



Sin embargo, esto ayudó a que la ciudadanía aprendiera la importancia de "darles su espacio a estas especies silvestres que pueden ser peligrosas por su gran fuerza, carácter".



"Así que el llamado sigue siendo el mismo, en caso de avistarlo dar aviso a las autoridades y no acercarse a él" .



Tras su permanencia en playas de Nayarit el elefante marino que la comunidad lo bautizó como Pancho "se fue y no sabemos con exactitud qué rumbo vaya a tomar" .



Quienes trabajamos con fauna silvestre sabemos que especies que salen de su zona de distribución tienen un riesgo ya sea de no regresar, ser atacados por un depredador o tristemente ser afectados por causas antropogénicas; esperamos que el merecido descanso y tranquilidad que tuvo Pancho en playa de San Pancho haya sido para retomar su camino, señalaron.



Estaremos super alertas quienes integramos la Red como desde hace ocho días que llegó el ejemplar a playa, sobre todo apoyándonos como debe ser entre autoridades, expertos y comunidad.



Y recomiendan que si ves fauna silvestre:



🔹Antes de interactuar con ellas, repórtalo a las autoridades; las autoridades tienen contacto con expertos en el tema.

🔹Si los manipulas puede ser peligroso para ti y tu familia.

🔹Los expertos tienen conocimiento sobre cómo atender a las especies de acuerdo con su comportamiento y estado de salud.

🔹Si tocas o manipulas a un ejemplar lo puedes estresar y pueden morir.

🔹Es vital para los expertos además registrar los avistamientos para conocer más acerca de las especies y entender posibles causas de su arribo.