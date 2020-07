Elementos de la Secretaría de Seguridad, detuvieron a una mujer en posesión de seis tarjetas bancarias probablemente robadas.

ECATEPEC, MÉX.-Una llamada al número de emergencias 9-1-1 alertó a los Policías Estatales, quienes se trasladaron a la colonia Santa Clara de este municipio y al llegar al lugar tuvieron contacto con un hombre de 60 años, quien les informó que momentos antes al encontrarse al interior de un cajero automático, una mujer lo distrajo y le cambió su tarjeta bancaria.



Por lo que de manera inmediata procedieron a la detención de María ’N’ de 53 años de edad, quien es originaria del estado de Jalisco; acorde al protocolo, se efectuó la inspección preventiva que derivó en el hallazgo de seis tarjetas del mismo banco, de las cuales no pudo acreditar su legal posesión.



Por lo anterior la detenida junto con los objetos asegurados fue trasladada a la Agencia del Ministerio Público, por los presuntos delitos de fraude y robo, a fin de iniciar las indagatorias para definir su situación jurídico.



Cabe mencionar que esta nueva modalidad de delinquir consiste en observar el número personal de las tarjetas, cuando los usuarios realizan una extracción en el cajero para después cambiar el plástico mediante alguna distracción.



Es por esto que la SS recomienda vigilar el entorno antes de retirar el dinero, elegir cajeros en interiores de sucursales o centros comerciales, no llevar las claves junto a la tarjeta, no solicitar ayuda de extraños y siempre ir acompañados.