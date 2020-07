Elementos de Protección Civil y Bomberos de Ixtapaluca rescataron a dos montañistas extraviados

IXTAPALUCA, Estado de México, 26 de julio de 2020.-La pronta actuación de elementos de Protección Civil y Bomberos de Ixtapaluca pudo evitar que el recorrido de dos montañistas al cerro ’Tláloc’ terminara en tragedia.



Los montañistas, de 49 y 32 años de edad, provenientes de la ciudad de México, habían iniciado su expedición a esta montaña el miércoles aproximadamente a las once de la mañana, informó un familiar a los elementos de la corporación.



Los dos hombres, señaló el familiar, se habían comunicado por última vez, refiriendo que se encontraban extraviados, sin poder descender de la montaña, debido al mal tiempo y a que ya había anochecido. Por lo que se hizo el reporte de emergencia al número de la corporación 59 74 48 48 cerca de las once de la noche y al que los elementos dieron inmediata atención.



Los montañistas mandaron su ubicación; sin embargo, no era exacta. Por lo que rápidamente, la corporación organizó una célula de búsqueda con una cuadrilla de 15 elementos.



La célula, dirigida por el subdirector de Protección Civil y Bomberos, José Juan Serrano Remigio, se adentró en la zona boscosa para recorrer el monte en los límites con Puebla y realizar los trabajos de búsqueda.



Gracias al esfuerzo y a la tenacidad de los elementos, los dos hombres fueron hallados por la madrugada en la zona de Río Frío, sin que presentaran lesiones, solo síntomas leves de hipotermia y deshidratación.



Los montañistas fueron atendidos por paramédicos y traslados a la base de bomberos que se ubica en el poblado de Río Frío, donde se les dieron las atenciones necesarias y pudieran regresar con su familia.



Protección Civil y Bomberos atiende los reportes de la ciudadanía por extravío de personas, emergencias como fugas de gas, descargas eléctricas, quemaduras, por lo que invita a tener presente su número telefónico 5974 4848