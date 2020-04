Elementos de Tránsito del Estado de México inician abusos en centro de Texcoco

Texcoco, Méx., a 29 de abril del 2020.- Elementos de Tránsito de la Secretaría de Seguridad del Estado de México se encuentran extorsionando automovilistas en el centro de Texcoco con el pretexto del Hoy No Circula.



La mañana de este miércoles 29 de abril, cientos de Texcocanos se vieron sorprendidos al ver a las patrullas de tránsito estatal en pleno centro de Texcoco, donde se supone no tienen permitido infraccionar ya que en la localidad el tránsito está municipalizado, por lo que en el primer cuadro de la ciudad sólo las patrullas municipales pueden infraccionar.



El retén que montaron fuera de toda legalidad, se encuentra apostado en la calle de Colón y 16 de septiembre, en el centro de la cabecera municipal; donde amenazan a los conductores con llevarlos al corralón además de la multa correspondiente, pero si les "dan para el refresco" se pueden ir.



Cabe señalar que el año pasado por órdenes del gobernador Alfredo del Mazo, Texcoco y varios municipios de los alrededores fueron incluidos dentro del programa emergente del Hoy No Circula; medida que sorprende no sólo a los texcocanos, sino a miles de personas que diariamente llegan desde distintos municipios para abastecerse de víveres.