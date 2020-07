Eligen diputados a cuatro consejeros electorales

Ciudad de México.22 julio 2020.-En periodo extraordinario la Cámara de Diputados eligió, con mayoría calificada de 399 votos, a los cuatro nuevos consejeros y consejeras del Instituto Nacional Electoral (INE) para el periodo del 27 de julio de 2020 al 26 de julio de 2029.



Serán nuevos integrantes del INE Norma Irene de la Cruz Magaña, Carla Astrid Humphrey Jordán, José Martín Fernando Faz Mora y Uuc-Kib Espadas Ancona, quienes fueron convocados a sesión del Consejo General del organismo, a realizarse este jueves por la tarde, para rendir protesta.



Por la pandemia de Covid-19 sólo los nuevos consejeros acudirán a la sede del INE, donde el consejero presidente, Lorenzo Córdova, y el secretario ejecutivo, Edmundo Jacobo Molina, les tomarán protesta, y los demás integrantes seguirán la sesión por internet. Apenas asuman el cargo, deberán integrarse a las tareas electorales, pues en mes y medio inicia el Proceso Electoral Federal 2020-2021.



La designación se retrasó tres meses, primero por la emergencia sanitaria y luego por reclamos debido a la inclusión de perfiles "hostiles a la Cuarta Transformación", así como desacuerdos en los nombres, pero ayer los líderes parlamentarios que integran la Junta de Coordinación Política (Jucopo), votaron unánimemente por los cuatro nuevos funcionarios.



Para lograrlo, los diputados tuvieron que echar mano del "reloj legislativo" durante casi 13 horas, pues el plazo legal para que la Jucopo acordara los cuatro nombres venció el martes, y se concretó hasta ayer por la tarde.



Al final, la revuelta que protestó por los perfiles de los nuevos consejeros apenas llegó a 10 diputados, todos de Morena.



Hubo cinco votos en contra del ala dura de Morena: Víctor Adolfo Mojica Wences y Rubén Cayetano García, ambos de Guerrero, Alejandro Carvajal, de Puebla, Martha Robles Ortiz y Graciela Sánchez Ortiz, ambas del Estado de México.



Los diputados que se abstuvieron fueron María Elizabeth Díaz García y Laura Mónica Guerra Navarro, del Estado de México; Agustín Reynaldo Huerta González, de Puebla ; Víctor Varela López y María Beatriz López Chávez, ambos de la Ciudad de México.



Al fijar sus posturas, todos los líderes parlamentarios dejaron en claro a los consejeros que a nadie le deben el cargo.



El coordinador de Morena, Mario Delgado, aseveró: "Quienes hoy serán electos no le pertenecen a nadie, no le deben el favor a ninguna fuerza política, porque eso no nos sirve. Están ahí, se han ganado su lugar, por haber participado y creído en un proceso completamente limpio, que su carrera, sus méritos y su desempeño los llevó a ser parte de los 20 finalistas".



Festejó que la 4T haya logrado "vencer la tentación de pensar que necesitamos a alguien ahí que conozcamos o que haga compromiso con nosotros". Delgado agradeció el apoyo a todos los grupos y a los integrantes del Comité Técnico de Evaluación (CTE) que ayudaron a filtrar a los ahora consejeros.



El coordinador del Partido Acción Nacional (PAN), Juan Carlos Romero Hicks, indicó que los electos cuentan con honestidad, independencia, profesionalismo y carácter.



"Vendrán batallas electorales, grandes pruebas y frente a los agoreros del fracaso, hoy, lo que estamos haciendo en Acción Nacional es entregar esa confianza a esas cuatro personas que no son de nadie en especial, son de México", dijo el panista guanajuatense.



En tanto, el líder del Partido Revolucionario Institucional (PRI), René Juárez, dijo que ganó la política: "Para que no nos hagamos bolas, ninguna, ni ninguno de quienes serán seguramente ratificados más tarde en el pleno, le pertenece a ningún partido político, su único compromiso es con México". Confió el priista guerrerense en que habrán de honrar la palabra empeñada.



Asimismo, el líder del Partido del Trabajo (PT), Reginaldo Sandoval, quien votó a favor, señaló que quedaron cuotas y sostuvo sus críticas al CTE, pues "quedó a deber" pues debieron rehacerse las quintetas de 20 semifinalistas.



La coordinadora del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Verónica Juárez, celebró este proceso, que calificó como inédito y transparente, y recordó que ese instituto validó el proceso electoral en el que triunfó la 4T, por lo que condenó las descalificaciones al organismo.



* PERFILES



Norma Irene de la Cruz. Originaria de Guerrero, Norma Irene de la Cruz Magaña llegará al Consejo General del Instituto Nacional Electoral (NE) tras haber comenzado hace 26 años su interés en procesos en torno a los comicios.



En 1994 se inició como capacitadora electoral, considerada la célula de la organización de las elecciones en México. Es licenciada en Periodismo por la FES Acatlán de la UNAM, además de contar con un máster en Gestión del Mantenimiento de la Paz, por la Universidad de Turín, Italia.



Cuenta con 46 años de edad y como comunicadora ofreció sus servicios profesionales al entonces senador del PRD y luego de Morena (cuando aún no era partido) Rutilio Escandón, hoy gobernador de Chiapas.



Fue cuestionada por los diputados, pues su experiencia ha sido la observación electoral en el extranjero, no la organización de comicios en el país, a lo que ella respondió: "Tengo una visión de 360 grados en procesos electorales".



Carla Astrid Humphrey. Carla Humphrey Jordan se reinventó tras buscar en 2017, sin éxito, ser consejera del Instituto Nacional Electoral (INE). Entonces se dedicó a otras tareas, hasta este miércoles de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), siguiendo la pista de los recursos indebidos, pero nunca dejó de ser considerada parte de la "familia electoral".



Fue consejera del Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF) y era directora general adjunta de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la SHCP.



Es licenciada en Derecho y doctora en Gobierno y Administración Pública. Estudió en la Universidad Complutense de Madrid y tiene 46 años.



Según sus detractores, fue propuesta por el PAN en el IEDF y también ahora, aunque siendo la UIF una dependencia del gobierno, también se le sumó el apoyo de los moderados de la 4T.



Entrevistada por diputados, el domingo 19 de julio, expuso su interés en reforzar la fiscalización de partidos y candidatos, "es importantísimo que no lleguen con ligas con el crimen organizado o recursos ilícitos".



José Martín Fernando Faz. Participó en las luchas cívicas cuando las elecciones estaban bajo el control del Estado, así que José Martín Fernando Faz Mora sabe de lo que habla cuando se le pregunta de fraudes: hoy "estamos definitivamente en otro lugar".



En su entrevista ante diputados, el pasado domingo, el hoy nuevo consejero del Instituto Nacional Electoral (INE) hasta 2029 dejó en claro, entonces, cuál es el pasado al que no hay que regresar.



Hasta ayer miércoles era consejero electoral del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de San Luis Potosí, tiene 57 años, cuenta con maestría en Derechos Humanos y Democracia por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) y es también licenciado en Filosofía por la Universidad Abierta de San Luis Potosí.



Partido Encuentro Social (PES), que impulsa que todos los partidos vivan de recursos privados, le preguntó el domingo sobre su postura y fue enfático en su rechazo. "Deben prevalecer recursos públicos por encima de los privados, esto es sustancial para evitar la captura de los partidos por intereses fácticos y particulares", dijo.



Uuc-kib Espadas. De los nuevos consejeros electorales del INE, Uuc-Kib Espadas Ancona es el único que ha tenido abierta militancia política y ésta ha sido en cuatro partidos de izquierda; en el último, el PRD, coincidió como secretario de Formación Política con el entonces dirigente, el presidente Andrés Manuel López Obrador.



Tiene 56 años y nació en Yucatán, donde inició su militancia en el Partido Comunista; luego, en el Socialista Unificado de México, en el Mexicano Socialista y en el PRD, donde fue dirigente a nivel nacional. Posee tres grados: en Comunicación, en Historia y en Antropología Social.



Se define como un partidócrata, pues los partidos son el día de hoy la más legítima y amplia expresión de la pluralidad política.



"Nunca he podido disimular mis preferencias políticas partidistas (...) cuando las he tenido las he abrazado, proclamado y militado (...) Pero ya no, y hoy no soy un individuo afín de un partido.



Sobre el riesgo de que por el Covid-19 no hubiera elecciones, fue tajante: "Hace 100 años no se suspende una elección federal, no cabe ninguna suspensión".



Fuente: El Universal