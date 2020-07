Eligieron 4 consejeros del INE sin cuota de partidos por primera vez en su historia

Con 399 votos a favor, cinco abstenciones y cinco votos en contra, la Cámara de Diputados aprobó a los cuatro candidatos próximos a ocupar los cargos como consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), estarán en su cargo en un periodo de nueve años.



Previamente, Mario Delgado, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y líder de la bancada de Morena, defendió la decisión de los perfiles votados y mencionó que se abrió un proceso diferente e inédito en las selecciones de consejeras y consejeros del INE.



’Ninguno de nosotros influyó, ni nuestras fuerzas políticas en el proceso, el día de hoy logramos un acuerdo por unanimidad, llegaron por sus propios méritos… Nos comunicamos con las cuatro personas que van a ser votadas en el Pleno para comunicarles que iban a ser propuestos por la Junta de Coordinación Política… Les hicimos saber que este nombramiento no le corresponde a una fuerza política en particular, le corresponde a todos’, dijo el también líder de la bancada morenista, acompañado por los coordinadores parlamentarios.



La sesión inició con retrasos tras una maratónica negociación y con la presión de los plazos encima, pues en la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Morena no lograba convencer a la oposición, al final se impuso la 4T, dejó fuera del proceso a Rita Bell López por sus nexos con el PRI y a Yuri Beltrán, dicen que un sector morenista no lo consideró por haber trabajado en el Tribunal Electoral en 2012, cuando el escándalo de irregularidades con tarjetas.



Los nuevos consejeros son los siguientes, Norma Irene de la Cruz Magaña,, Carla Humphrey Jordan, José Martín Faz Mora, Uuc-kib Espadas Ancona.POLÍTICO MX