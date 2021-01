Elimina la Sectur estatal eventos por el recorte a su presupuesto

Por tercer año consecutivo fue eliminado el Down Hill Taxco, y este año el Abierto de Tenis en Acapulco



’La esperanza después de la pandemia es el resurgimiento económico de la agricultura, comercio y turismo’



Taxco, 6 de enero. Con el nuevo presupuesto 2021 otorgado por el Congreso del estado, la Secretaría de Turismo del estado (Sectur), tuvo una disminución de más de 60 millones de pesos de los cuales, por tercer año consecutivo fue eliminado el Down Hill Taxco, y otros proyectos que todavía el año pasado estuvieron contemplados como fue el Abierto de Tenis, según la Ley de Egresos del estado de Guerrero 2021.



Los legisladores aprobaron solo tres rubros para la dependencia estatal, en el que están contemplados 48 millones 500 mil pesos, cuando en 2020 el presupuesto fue de 116 millones 650 mil pesos.



Los diputados locales en comparación con el presupuesto de la Sectur 2020, le fueron retirados 68 millones 150 mil pesos para este año.



Para este año, el titular de la Sectur, Ernesto Rodríguez Escalona gastará para el fideicomiso de promoción turística de Acapulco, Ixtapa y Taxco 20 millones de pesos, así como para la promoción turísticas de eventos, congresos y convenciones 25 millones de pesos y para el Tianguis Turístico de Acapulco, 3 millones 5 mil pesos.



Para este año ha quedado suspendido el gasto para el Abierto de Tenis y por tercer año consecutivo fue suspendida la competencia internacional de ciclismo extremo que se desarrollaba en Taxco a fines de cada año Down Hill, en el que se gastaban 5 millones de pesos.



También se eliminó el Aire Show, Acapulco, Freeride Open, apoyo a cruceros y vuelos directos, apoyo a municipios con vocación turística, capacitación, concientización y cultura turística, la Carrera Nacional de Meseros de Acapulco, el Internacional Acapulco Show de Ski, pirotecnia, torneo de pesca, Acapulco y Zihuantanejo, Vans Surf Open Acapulco y ventas de viajes, Acapulcazo en la ciudad de México, eventos que todavía se desarrollaron en 2020.



Los legisladores consideraron que ’la esperanza que puede tener esta entidad suriana en el corto y mediano plazo después de la pandemia que ha generado el coronavirus es el resurgimiento económico de los sectores que tradicionalmente han alimentado a esta entidad, como son la agricultura el comercio, el turismo, los servicios y las remesas que nuestros connacionales envían a sus familiares’.