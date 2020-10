Eliminación de Fodepar, grave involución en deporte mexicano: Conade

+Desazón entre el gremio por inminente extinción del Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento



+Afectará el proceso de muchos atletas que buscan cumplir el sueño olímpico en Tokio, dice



+ ’Gran error’, opinó el expentatleta Ivar Sisniega Campbell, ex director de dicha Comisión



+Afectará a 780 atletas



Ciudad de México, (BALÓN CUADRADO).– Tras meses de incertidumbre, ante la posible extinción del Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento (Fodepar), el gremio deportivo cayó en aguda desazón por no haber podido evitar la derogación de ese ente, entre 109 fideicomisos en el país. Incluso a pesar de múltiples solicitudes y razones que expusieron en foros y reuniones con los dos poderes legislativos.



Lastimeras quejas de atletas, entrenadores y dirigentes comenzaron ayer desde temprano cuando la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados emitió el dictamen relativo al proyecto de decreto por el que se derogan diversos preceptos de la Ley General de Cultura Física y Deporte, referentes al fideicomiso.



La desaparición del Fodepar significaría un retroceso de más de 20 años para el deporte mexicano, manifestó la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), que encabeza la polémica Ana Guevara, medallista olímpica, al fijar su postura en un comunicado.



El organismo enumeró los riesgos de la extinción del Fodepar: ’Afectaría directamente a más de 780 personas del alto rendimiento, entre deportistas convencionales, del deporte adaptado, entrenadores, analistas técnicos y equipo multidisciplinario.



Perjudicaría el proceso de todos aquellos atletas que buscan cumplir el sueño olímpico en Tokio 2020, asentó el organismo.



Y detalló la catarata de consecuencias:



Dejar de apoyar a los atletas como se venía haciendo, desde la constitución del fideicomiso en 1998, podría generar fuga de talentos, así como de entrenadores de primer nivel.



Habrá una afectación en los resultados de los deportistas en actos nacionales e internacionales; detrimento en la atención de los entrenadores responsables de la preparación de los atletas, además de una modificación en el desarrollo de planes especiales destinados a mejorar los rendimientos.



No obstante, al final del comunicado, el organismo se mantiene al margen de la resolución: La Conade reafirma su apoyo y compromiso con las y los atletas mexicanos, tanto del deporte convencional como adaptado, en virtud de brindarles todo lo necesario para que puedan cumplir sus metas deportivas, y al mismo tiempo se pronuncia en que dicho dictamen sea reconsiderado en beneficio del deporte nacional.



Horas antes, Medallistas Olímpicos de México (MOM), asociación encabezada por Daniel Aceves, en una carta enviada a la Tesorería de la Federación y a la Secretaría de Educación Pública, sugirió que el remanente del fideicomiso, al momento de su liquidación, se ponga a buen resguardo en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o la entidad que resulte competente.



La MOM también solicitó a la Tesorería que disperse el respaldo económico que perciben los medallistas olímpicos y paralímpicos mediante becas vitalicias, así como los respaldos de atletas y entrenadores, entre los beneficios fundamentales procedentes del Fodepar.



La derogación, previo a Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio 2021, provocará afectaciones a deportistas y equipos multidisciplinarios, poniendo en riesgo años de trabajo previo y recursos públicos invertidos para formar a las y los mejores deportistas de México y del mundo, advirtió la MOM.



En redes sociales, medallistas mundiales y olímpicos manifestaron su pesar, como la marchista Alegna González, quien se dijo preocupada por la derogación en la Cámara que elimina el Fodepar.



’Ya no existe en la Ley del Deporte ninguna fracción que contemple las facilidades que teníamos para prepararnos y seguir representando a nuestro país como los mejores del mundo. ¿Que nos deparará para 2021 y 2024? Preocupación y frustración es lo que reina hoy en día, en tu preparación para la justa más importante del mundo deportivo. Sin el Fodepar se truncarán muchos sueños’, posteó José de Jesús Castillo, campeón mundial y paralímpico de powerlifting.



’Eliminar todos los fideicomisos sin analizar cuáles están dando resultados me parece un gran error. El Fodepar, creado en 1998, ha apoyado a nuestros mejores atletas y cambió los resultados de México en Juegos Olímpicos’, opinó el expentatleta Ivar Sisniega Campbell, ex director de la Conade.



De cara a la votación para la derogación de 109 fideicomisos, hoy en la Cámara de Diputados, el ex boxeador Erik Morales, legislador por Morena, señaló que esta reforma abre la puerta para que haya verdadera certidumbre en cómo, cuándo y dónde se invierte el dinero público en el deporte, dijo.



Y adelantó que presentará reservas al dictamen buscando transparencia.



(Con información del diario La Jornada)