Eliminación de términos ambiguos

Bajo el argumento de alcanzar una presunta mayor inclusión social, diversas agrupaciones han impulsado el uso de términos ambiguos, es decir no utilizar expresiones masculinas o femeninass, por ejemplo en lugar de decir ’el’ o ’ella’, utilizar el ambiguo término de ’elle’, palabra que aparentemente fue reconocida de forma oficial pero de manera muy breve por la Real Academia Español (RAE), máxima autoridad a nivel mundial del idioma español.

La decisión de retirar esa palabra de su Observatorio de palabras causó molestias y críticas por parte de los integrantes de los sectores sociales que impulsan el uso de un lenguaje inclusivo, en particular para reconocer a personas que no quieren ser identificadas como parte con los sexos masculino y femenino.

Debe precisarse que el Observatorio de palabras informa sobre términos o acepciones que no aparecen en el diccionario, pero según la RAE han generado dudas, como neologismos recientes, extranjerismos, tecnicismos y regionalismos, cuyos datos se ofrecen temporalmente por no incluirse en obras académicas y pueden ser modificadas en el futuro y se advierte que "la presencia de un término en este observatorio no implica que la RAE acepte su uso".

Por ejemplo se incluyen expresiones como "porfa", forma coloquial de pedir por favor, y "mutear", derivado de ’mute’, palabra en inglés usada por hispanohablantes para hacer silencio.

La sorpresa se generó porque la RAE había agregado la palabra "elle" a su Observatorio el 27 de octubre, pero no duró ni una semana, inclusión que había sido interpretada como "un reconocimiento muy fuerte", ya que al decir de quienes apoyan esa palabra, "la RAE es un poco como el papa. No nos importa lo que digan, pero que lo digan es una batalla ganada".

Frente, la RAE ratificó su eliminación bajo el argumento de que "debido a la confusión que ha generado la presencia de ’elle’ en el Observatorio de palabras, se ha considerado preferible sacar esta entrada", aunque aseguró que en un futuro "se volverá a valorar" en caso de que su "funcionamiento y cometido" se difundan ampliamente.

La realidad es que por el momento ese tipo de expresiones asexuadas no podrán tener futuro, ya que a pesar de sus impulsores no tienen una amplia aceptación social y son vistas más como una moda incómoda o superficial que una necesidad para usarla cotidianamente.

Recuérdese que muchas palabras son adoptadas en el habla popular por su aceptación popular, sin obedecer necesariamente a cuestiones políticas o de corrección política y por situaciones que van más allá de reglas o imposiciones.