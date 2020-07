Eliminan de sus mapas a Palestina Google y Apple

Tras la decisión de Israel de anexionarse parte de Cisjordania, los motores de búsqueda Google y Apple han eliminado al Estado de Palestina de su mapa, acción que ha provocado indignación a nivel mundial.



Los motores de búsqueda Google y Apple han eliminado el nombre ’Estado de Palestina’ de sus mapas sin ninguna declaración oficial de ambas compañías. Al buscar el Estado de Palestina, Google muestra solo sus países vecinos, han informado este jueves los medios.



Si acercamos el mapa, podemos comprobar cómo Palestina no aparece y sólo mencionan Cisjordania y la Franja de Gaza, pero sin mención alguna al Estado palestino:

Esta medida ha provocado una indignación a lo largo del mundo de manera que los hashtags #FreePalestine (Palestina libre) y #Standwithpalestine (Estamos con Palestina) han comenzado a ser tendencia en Twitter en apoyo al pueblo palestino. Miles de usuarios de Internet no sólo han publicado capturas de pantalla de ambas aplicaciones de teléfonos inteligentes que no muestran ningún resultado a “Palestina”, sino que también expresan su apoyo a los palestinos compartiendo una imagen de mapas antiguos donde Palestina es prominente y cubre la mayor parte del área; otras personas han manifestado su apoyo a los palestinos compartiendo una imagen de mapas antiguos donde Palestina es prominente y cubre la mayor parte del área.

Casi un millón de personas de diversos países han firmado una petición dirigida a Google para que incluya a Palestina en sus mapas.



"Palestina no aparece en los mapas de Google. ¿Por qué? Israel, creado sobre tierra palestina, está claramente delimitado, pero no hay mención a Palestina. Según Google, Palestina no existe", argumenta la petición.



La omisión de Palestina supone un insulto para su pueblo, afectando a millones de personas que aspiran a una Palestina independiente, libre de la ocupación y opresión israelí.



Hace dos semanas, tanto el gobierno de Donald Trump y Benjamin Ntanyahu determinaron que a partir del día primero de julio comenzaría la anexión de territorios palestinos. Este llamado “gran acuerdo” del siglo no contó con la participación de Palestina. Inclusive, el primer ministro palestino, Mohamed Shtayé, hizo esta semana un llamamiento a la comunidad internacional para que rechace el plan, argumentando que beneficia a Israel a costa de los derechos del pueblo palestino, antes de recalcar que no constituye una base sobre la cual trabajar para resolver el conflicto.



En 2016, la compañía estadounidense provocó por primera vez una ola de protestas cuando eliminó Palestina de Google Maps. La medida de Google se realizó mientras que 136 miembros de las Naciones Unidas reconocen a Palestina como un Estado independiente. Con información de DIARIO 16