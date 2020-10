Eliminar el Outsorcing, dará garantías: FSTSE

El Sindicato de INFONAVIT emplazará a huelga

+Facilitan el traspaso de afore con un dispositivo



CIUDAD DE MEXICO a 28 de octubre del 2020.-La iniciativa presidencial de eliminar la figura del Outsorcing, conlleva otorgar a los trabajadores que se encuentran en el esquema de subcontratación, la garantía y estabilidad laboral a través de servicios permanentes y establecer a su vez un tabulador salarial, incrementando su ingreso que le permita al propio trabajador y su familia, hacerle frente a lo necesario económicamente para cubrir sus necesidades básicas.

Así lo señaló el líder de la Central FSTSE, Joel Ayala Almeida quien dijo que de concretarse la iniciativa, ésta a su vez deberá contar con la prestación de mayor importancia, consistente en la Seguridad Social Integral.

Expuso que ello debe significar que día a dia de su desempeño laboral, el trabajador cuente para su futura pensión con el derecho a los servicios de salud, obtener una vivienda digna, así como el resto de los derechos consagrados en la ley laboral.

La representación de la Central FSTSE le otorga un crédito de importancia histórica a la propuesta del gobierno federal para que en automático, se eliminen los contratos laborales existentes por seis meses, que sin duda son una argucia que trunca los alcances del movimiento sindical en favor de los trabajadores mexicanos, consideró Ayala Almeida.

Queda en claro que quienes laboran en la iniciativa privada, en las empresas, industrias y otras áreas de la producción deberán tener la protección en su Alta al Seguro Social, al Infonavit, así como a la Afore de su preferencia y en su caso los trabajadores que laboran en cada institución del sector público, corresponderá su protección en el sistema de seguridad social al darles de Alta en el ISSSTE.

El mayor significado de este pronunciamiento del Jefe de las Instituciones del país, lo considera la Central FSTSE, como de gran relevancia en su reivindicación de justicia laboral, apuntó.

Finalmente dejó en claro que el planteamiento de la presente estrategia, corresponde al Poder Legislativo en su definición y "lo planteamos muy respetuosamente ante los representantes populares tanto de la Cámara de Diputados, así como del Senado de la República en dos vertientes :

O se elimina en su totalidad el esquema de contratación que es lesiva para el trabajador, o en su caso se le otorgan todas las garantías de ley amparados por el contenido firme, vigente de lo establecido en la Constitución y que lo precisa la Ley Federal del Trabajo"….

EL SINDICATO DE INFONAVIT EMPLAZARA A HUELGA

En medio de un ambiente laboral tenso y enrarecido, el Sindicato de Trabajadores del INFONAVIT emplazará a huelga al Instituto, como condición de negociación de la administración que encabeza Carlos Martínez, informó el arquitecto Rafael Riva Palacio Pontones, secretario general de la organización sindical y expresidente del Congreso del Trabajo.

En entrevista, el dirigente sindical informó que el mes de diciembre presentara el emplazamiento, tras la consulta que se realizara entre las bases el 20 de noviembre, para estallar la huelga el 22 de enero, pero sin afectar en ningún momento a los derechohabientes, pero evitando el paso de funcionarios en caso de colocar las banderas roja negras.

Señalo que en principio se buscara beneficiar a los que menos ganan, para lo cual no se demandará porcentaje, sino una cantidad fija para todos, considerando a los de confianza como lo estipula el Contrato Colectivo de Trabajo, y que se calcula sea de 2 mil 51 pesos y 2 centavos.

Añadió que se va a solicitar que se tenga también un nuevo nivel para sindicalizados, pues con el escalafón actual ya no tiene espacios; pedirán aumento en despensa y transporte, así como apoyo al internet, pues muchos están trabajando en casa y realizan más gastos en varios rubros, por lo que en ayuda de homeofice de solicitarán tres mil pesos.

Punto especial será que se permita la reinstalación de los rescindidos, supuestamente faltaron cinco días y no se escuchó a la representación sindical, y hay 10 trabajadores que esperan justicia y puedan retornar al trabajo y cobrar sus salarios caídos.

Pedirán que se revisen las cantidades de ayuda para estudios dependiendo del grado de estudios y que el Outsourcing desaparezca, pues el 10 por ciento de la plantilla está en esas condiciones.

El dirigente sindical destaco que en caso de llegar a la huelga será contra la administración con quienes más del 70 por ciento del personal está muy molesto por la actitud y el ambiente tenso de trabajo.

El arquitecto Rafael Riva Palacio Pontones que se alcanzaron buenos resultados en el Congreso Nacional del Sindicato de Trabajadores del INFONAVIT, que inauguro en Querétaro el secretario del Trabajo Mario Ramírez Retolaza quien invitó a todos los agremiados y miembros de sindicatos a mantener el impulso a la Reforma Laboral

’Para la puesta en marcha del nuevo modelo de justicia laboral debemos ser partícipes de este cambio necesario en el mundo del trabajo. La pandemia nos debe centrar en las personas, en cómo las decisiones que tomamos repercuten en su calidad de vida; en este sentido, los sindicatos deberán redoblar su papel como facilitadores para el crecimiento y desarrollo de los trabajadores’, destacó Mario Ramírez Retolaza.

En representación del presidente del Congreso del Trabajo y Secretario General de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), Carlos Aceves del Olmo, el secretario de Bienestar y Ecología de la CTM, Gerardo Cortés García, enfatizó la transformación de los sindicatos a través de la Reforma Laboral.

Mientras que la delegada Regional del INFONAVIT en Querétaro, Diana Félix Andrade, informó del trabajo que se realiza en la entidad para atender las necesidades reales de los trabajadores, tales como soluciones de vivienda y rendimiento a la subcuenta de vivienda.

Agradeció al secretario del Trabajo, Mario Ramírez Retolaza, el acompañamiento recibido en beneficio del sector laboral.

’Porque gracias a su empuje, en sus reuniones virtuales en donde nos ha invitado, están todos los representantes sindicales, gracias a ello hemos aumentado la atención virtual y la capacitación tanto a las áreas de recursos humanos de las empresas y desde luego a la base sindical, y todo eso abona’….

FACILITAN DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS REGISTRO Y TRASPASO DE AFORE

El Centro de Atención Telefónica de Traspasos de la CONSAR, el portal e-SAR y la aplicación Afore Móvil permiten realizar el trámite de traspaso de Administradora de Fondos para el Retiro (AFORE) de manera fácil, rápida y segura, lo que simplifica el proceso de acudir a una sucursal ante la actual emergencia sanitaria, informó el Vocal Ejecutivo de AFORE PENSIONISSSTE, Iván Pliego Moreno.

Señaló que en México existen más de 67 millones de Cuentas Individuales, de acuerdo con la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR), y recomendó a los Cuentahabientes considerar comisión, rendimiento[i], calidad de servicio y beneficios adicionales al momento de cambiar de administradora.

’Esos aspectos son clave para hacer crecer los ahorros, sobre todo al tener una amplia variedad de opciones en el sector de las AFORE, y asegurar un retiro digno’, enfatizó.

Dijo que la CONSAR puso en operación el Folio de Conocimiento de Traspaso (FCT) desde finales de enero pasado, con la intención de facilitar ese trámite, y éste protege la autenticidad de la identidad de los trabajadores y proporciona mayor información para tomar mejores decisiones al respecto.

’La solicitud de traspaso es personal, libre y sin costo’, enfatizó Pliego Moreno durante su participación en la conferencia Créditos a la Palabra, encabezada por la Secretaría de Economía (SE).

Por otra parte, el titular de la AFORE pública comentó que para hacer el registro se debe visitar el Centro de Atención al Público más cercano o realizar una pre-solicitud a través del portal electrónico www.e-sar.com.mx y esperar un plazo no mayor a seis días para ser contactado e iniciar las gestiones.

Para continuar con el proceso y la conformación del Expediente de Identificación electrónica, indicó, el trabajador deberá contar con sus datos personales --CURP, RFC y Número de Seguridad Social--, identificación oficial, comprobante de domicilio, una fotografía digital, firma biométrica y firma manuscrita digital.

Añadió que AFORE PENSIONISSSTE mantiene la comisión más baja del mercado, con 0.79 por ciento, y es la única con reparto de utilidades para sus Cuentahabientes. ’De ahí que PENSIOINISSSTE representa ventajas ante los desafíos en materia de pensiones’, afirmó….

