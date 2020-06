ELIMINAR LA ACUMULACIÓN DE AGUA PARA QUE NO SE DESARROLLE EL MOSCO DEL DENGUE

Enfermedades como el dengue, zika y chikungunya suelen presentarse en mayor cantidad durante la temporada de lluvias debido a que en lugares donde se hacen depósitos de agua sirven como criaderos para la proliferación del mosquito Aedes aegypti.





El Dr. Eliseo Ruiz Monobe, jefe de la Jurisdicción Sanitaria #4 Culiacán, emite como recomendación primordial la limpieza de lugares donde se pueda acumular agua de manera preventiva a la temporada de lluvias y así evitar que se críe el mosquito del dengue.





’A través de la Jurisdicción Sanitaria y el Departamento de Vectores aquí en la ciudad de Culiacán, las acciones primordiales que se están realizando para el combate del dengue son que en sus casas estén limpiando, que no haya acumulación de agua, de cacharros, al igual que en los techos, es muy importante mantenerlos limpios antes de que inicie la temporada de lluvias para que no haya acumulación eso es lo primordial porque ahí es donde se desarrolla el mosco, la fumigación únicamente lo que hace es eliminar el mosco adulto y al segundo día anda otra vez volando si no se elimina ese problema’, explicó.





De esta manera las acciones son lavar con jabón y cepillo cubetas, piletas, tinacos, cisternas y floreros, bebederos de animales y cualquier recipiente que acumule agua; tapar los tanques y recipientes que guardan agua o que puedan juntarla si llueve; voltear los recipientes que sirvan para guardar agua y tirar botellas, llantas, latas, cáscaras, trastes y otros objetos o recipientes que ya no se utilizan y en los que se puede acumular agua.





Informó que los Ayuntamientos son los encargados de programar las campañas de descacharrización en coordinación con vectores y epidemiología, esto con la positividad de las ovitrampas y se programa ese sector, lo cual se da a conocer a través de redes oficiales de comunicación de cada dependencia.





Asimismo, los vehículos que transportan las máquinas fumigadoras salen por las tardes-noches en los sectores donde se detecta mayor población del mosco adulto para hacer los bloqueos (fumigar) correspondientes.





La transmisión del dengue, zika y chikungunya es a través de la picadura de un mosquito infectado, las tres enfermedades tienen síntomas en común como los es fiebre, dolor de cabeza, salpullido, dolor muscular y de articulaciones, así como malestar en general, y se diferencian por tener estos síntomas: zika presenta conjuntivitis, chikungunya provoca dolor severo (que las personas se doblen) y nauseas, mientras que el dengue se da con dolor en los ojos.