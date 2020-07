Eliminarían, casi 20 años después, inconstitucional ‘pacto de caballeros’ en Liga MX

+Con la publicación del Reglamento de Transferencias se erradica ’prácticas nocivas’, añade la AMF



+También se anulan dobles contratos y pagos serán en pesos



+FMF, elude compromiso a pagar deuda de Veracruz



Ciudad de México, (BALÓN CUADRADO).– Un capítulo más del arte de la simulación que caracteriza al balompié nacional. Horas antes de que iniciara el torneo Guardianes 2020 –arranca hoy después de dos partidos pospuestos por jugadores con Covid– y después de tres años de exigencia, la Liga Mx publicó el viernes el Reglamento de Transferencias. Es relevante para dejar atrás el inconstitucional –violatorio del derecho laboral– pacto de caballeros, que comenzó en 2002, y ’otras prácticas nocivas’, evaluó la Asociación Mexicana de Futbolistas (AMF).



El documento regula la manera en cómo deben manejarse en los fichajes los jugadores y clubes que estén afiliados a la Federación Mexicana de Futbol (FMF) y señala las garantías laborales.



Destaca el artículo 37, el cual estipula que un futbolista podrá cerrar de manera libre un acuerdo con un club cuando no tenga contrato vigente o su convenio se encuentre a seis meses de expirar.



El inconstitucional, eufemístico, pacto de caballeros se caracteriza por que el dueño de club, en un acto contrario al derecho laboral, puede impedir la libre contratación del jugador con el equipo que él desee, al finalizar sus servicios. Si el propietario del plantel rechaza ’liberar’ al jugador, éste no tiene posibilidad de ofrecer sus servicios en otro lado. Algo que no ocurre entre los 211 países afiliados a la FIFA.



El reglamento también prohíbe los dobles contratos y apunta que los pagos se deberán realizar en pesos mexicanos. Modalidad que entró en vigor en esta temporada ante las repercusiones económicas por la pandemia de coronavirus.



En tanto, los jugadores y empleados del extinto club Veracruz sufrieron un revés en su demanda por los salarios que se les debe, luego de que la FMF indicó que no puede utilizar los recursos del programa Foward de FIFA para liquidar los adeudos y tampoco tiene un mayor compromiso para solucionar el problema.



’En los estatutos de FIFA no se contempla que una federación tenga obligación de cubrir o sea solidariamente responsable por los incumplimientos derivados de obligaciones pactadas entre terceros’, argumentó en una carta la FMF a la AMF.



Después de que Veracruz fue desafiliado en diciembre dejando varias deudas entre sus integrantes, Edson Luis Zwaricz, secretario general de la AMF, solicitó a la Federación, que encabeza Yon de Luisa, que se cubrieran los pagos con los fondos que otorgará la FIFA para ayudar a los clubes tras la pandemia.



En respuesta, Mario Alberto García Pérez, director jurídico de la FMF, indicó que la FIFA sólo puede otorgar recursos aprobados dentro de sus presupuestos siempre y cuando sean destinados exclusivamente para los fines que fueron autorizados.



El fondo de contingencia no se puede utilizar de manera discrecional y mucho menos para cubrir adeudos generados como consecuencia de relaciones entre particulares.



Agregó que el reclamo a la afianzadora que contrató Veracruz se encuentra en proceso y de ninguna manera se puede garantizar el cobro.



Además es falso que el pago sea un simple trámite que toma unos cuantos días, por el contrario, será un procedimiento complicado y la afianzadora buscará presentar excepciones para no saldar la deuda.



Alfonso Rippa, asesor deportivo de la AMF, lamentó que la FMF siempre presume que hay una fianza, pero ahora dice que no hay garantías para cobrarla, es una simulación.



Un ex integrante del plantel de los escualos dijo de manera anónima que el abogado de la FMF, Jonathan Trejo, les explicó que en caso de que la afianzadora pague, sería sólo a la Federación por los adeudos de uso de árbitros y otros temas.



’Pero ustedes pueden quedar fuera’, comentó el deportista que dijo el directivo.



(Con información del diario La Jornada)