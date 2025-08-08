Elisa Carrillo encabeza clase masiva de ballet en el corazón de Toluca ¡Inscríbete y sé parte de esta experiencia histórica!

Este 10 de agosto a las 09:00 horas, el Centro Histórico de Toluca se convierte en un gran foro al aire libre con la primera Clase Masiva de Ballet, guiada por la estrella internacional Elisa Carrillo

Agosto 08, 2025 10:25 hrs.
Redacción › todotexcoco.com

TOLUCA, Estado de México. – En una acción sin precedentes que busca democratizar el acceso a la cultura, el Gobierno del Estado de México, a través de su Secretaría de Cultura y Turismo, ofrecerá la primera Clase Masiva de Ballet en pleno Centro Histórico de Toluca.

La cita es este domingo 10 de agosto a las 09:00 horas, como parte del gran cierre del Festival Danzatlán 2025. La reconocida bailarina mexiquense Elisa Carrillo, figura internacional de la danza clásica, será la encargada de dirigir esta clase abierta a todo público.

La actividad, gratuita y con cupo limitado, está diseñada para personas de todas las edades y niveles de experiencia, desde quienes nunca han pisado una barra hasta amantes del ballet que buscan perfeccionar su técnica.

El proyecto forma parte del esfuerzo de la administración estatal por llevar el arte a las calles, fortaleciendo la vocación cultural de los espacios públicos y promoviendo la participación ciudadana en actividades artísticas de alto nivel.

Para participar, es necesario registrarse en el siguiente enlace: bit.ly/458qLdm

No pierdas la oportunidad de bailar con una estrella y ser parte de una jornada histórica.

