Ellos son los magnates que financian a Mexicanos "Contra" la Corrupción

Durante su conferencia mañanera del jueves en Palacio Nacional, López Obrador mencionó que la asociación Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) está financiada por varios expresidentes y miembros del Consejo Mexicano de Negocios, grandes magnates.



A través de dicha organización, Claudio X. González, quien era su presidente, intento construir el proyecto político-electoral antagónico al presidente Andrés Manuel López Obrador.



Claudio X. González Laporte, quien presidió el Consejo Mexicano de Negocios, justo cuando se instauró el modelo neoliberal con Carlos Salinas y de quien fue asesor como presidente de la República, fue el primer donador de MCCI, con 2 millones de pesos.



El segundo donante fue Kimberly-Clark, la empresa familiar fabricante de jabones, papel higiénico y toallas sanitarias, que aportó 3 millones más.



Con esos 5 millones de pesos nació financieramente MCCI, el grupo de presión que Claudio X. González presidió de 2016 hasta julio último.



Su sucesora, María Amparo Casar Pérez, fue la coordinadora de asesores del secretario de Gobernación de Vicente Fox, Santiago Creel, tutor político del excandidato presidencial Ricardo Anaya y de Marko Cortés.



’A partir de los donativos familiares a la organización civil de González Guajardo, depositados el jueves 16 de abril de 2016, como consta en documentos que obtuvo Proceso, comenzó la cascada anual de transferencias millonarias por parte de prominentes empresarios que, desde la elección de 2006, se han opuesto radicalmente a López Obrador’, indico Proceso.



Entre los padrinos de MCCI, que aportan un promedio de 70 millones de pesos anuales, se incluye el ex presidente del CMN, Valentín Diez Morodo, quien encabeza el Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología y el Instituto Mexicano para la Competitividad.



Otro patrocinador es Antonio del Valle Ruiz, ex dueño del banco HSBC y presidente del Grupo Kaluz, padre del actual presidente del CMN, Antonio del Valle Perochena.



Así como Alejandro Ramírez Magaña, quien presidió ’la cúpula de cúpulas’ en la elección de 2018, cuando impulsó el proyecto presidencial de Ricardo Anaya.



También financian a MCCI, Eduardo Tricio Haro, accionista mayoritario de Grupo Lala y de Aeroméxico; así como Carlos Álvarez Bermejillo, dueño del Grupo PISA.



La familia Chedraui, de las tiendas de autoservicio, también financian a MCCI, pues han entregado 5 millones de pesos desde 2016.



Otros donantes son el regiomontano Juan González Moreno, hijo de Roberto González Barrera y presidente del consejo de administración de Gruma, aportó 2.5 millones de pesos al año).



También el tapatío Carlos Álvarez Bermejillo, dueño de Laboratorios Pisa, donó 3 millones de pesos.



El empresario Alejandro Martí, alrededor de 14 millones de pesos a través de la asociación Sistema de Observación para la Seguridad Ciudadana.



El Centro de Estudios Espinosa Yglesias (2 millones de pesos, Banamex millones de pesos.



Mexicanos Contra la Corrupción comenzó a recibir aportaciones desde antes de junio de 2016, cuando obtuvo autorización de Hacienda para recibir donativos nacionales y extranjeros; el dinero que le depositan es deducible de impuestos.



En 2016 recibió 136 millones en donativos

Del 18 de junio al 31 de diciembre de 2016, la organización recibió 97 millones de pesos para un total de 136 millones de pesos en donativos solo ese año.



En 2017 recibió 73 millones 57 mil 528 pesos; en 2018 60 millones 856 mil 296 pesos; y en 2019 73 millones 990 mil 482 pesos.



Las corporaciones que financian la asociación son las siguientes:

Valentín Diez Morodo (Banamex, cerveza Corona, ropa Zara)

Antonio del Valle Ruiz (Grupo Kaluz, ex dueño del banco HSBC)

Claudio X. González Laporte (Kleenex, Kotex)

Alejandro Ramírez Magaña (Cinépolis)

Eduardo Tricio Haro (Lala, Aeromexico)

Carlos Álvarez Bermejillo (Grupo Pisa, que controla los medicamentos contra el cáncer y fue vetada por AMLO)

Los hermanos Torrado (Starbucks, Domino’s, Vip’s)

Juan González Moreno (Maseca)

La familia Chedraui

Gigante Grupo Inmobiliario Con información de REGENERACIÓN