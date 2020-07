Elogian en México club de futbol de Natalie Portman y Serena Wiliams

+ Aportará perspectiva de género, afirma



+Dice que esa visión falta en Liga MX



Ciudad de México, (BALÓN CUADRADO).- Levanta elogios en México, el club Angel City de Estados Unidos, financiado en su mayoría por un grupo de mujeres inversionistas –encabezado por Natalie Portman y Serena Williams–, y que participará en la liga femenil de Estados Unidos. ’Puede ser pionero y romper esquemas en el sistema de negocios de los equipos deportivos’, auguró Claudia Pedraza, investigadora de la Universidad La Salle.



’Esto reivindica la necesidad de invertir en el futbol femenil y demuestra que esta industria sí puede generar ganancias, sería muy raro que los accionistas apostaran por un proyecto que no tiene proyección’, dijo la especialista en temas de género y deporte.



’Es una visión que ha faltado en la Liga Mx Femenil, donde los pocos inversionistas que se interesan en el torneo no ven que exista en los clubes una estructura que esté unificada, que sea sólida para que todos los equipos se levanten al mismo tiempo’, agregó.



Un grupo de inversionistas, entre los que destacan las actrices Natalie Portman y Eva Longoria, la tenista Serena Williams, así como las ex futbolistas Mia Hamm y Abby Wambach anunciaron el martes el lanzamiento de un club que tendrá como sede Los Ángeles, California, para jugar en la NWSL.



Estados Unidos se ha convertido en una de las grandes potencias del futbol femenino y son las actuales campeonas mundiales.



Pedraza puntualizó que esta inversión ’contradice los argumentos que usualmente vemos por parte de los detractores del futbol femenil, quienes aseguran que las jugadoras no pueden tener buenos sueldos porque no venden. Con este proyecto queda claro que el balompié de mujeres puede ser un negocio sustentable y autónomo.’



Destacó que al ser Angel City una fundación para impulsar a la mujer en el deporte, el plantel se perfila para trabajar con una imagen socialmente responsable, con perspectiva de género y rechazo a la discriminación.



Además, añadió, ’podría romper con la lógica del futbol varonil, donde hay contratos con cantidades irreales cuando ni siquiera se tiene una certeza de que van a generar esos ingresos; en el balompié femenil puede ser distinto, con una distribución mucho más equitativa y patrocinios más responsables.’



Pedraza apuntó que aunque hay antecedentes de mujeres como accionistas o dueñas de equipos deportivos, en la mayoría de los casos es por herencia familiar.



’En esta ocasión por primera vez las mujeres llegan de inversionistas, ponen su dinero para fundar un equipo y ellas crearán la organización, cuando por lo general al entrar a la industria deportiva ya existe una gestión impuesta’, concluyó.



(Con información del periódico La Jornada)