ElPersonaje | Elena Poniatowska

En los tiempos de la amnesia obligatoria impuesta por la 4T, cada vez son más las y los que se niegan a endosar su apoyo ciego al ocupante de la silla del águila. En esta ocasión, le tocó a la prolífica escritora y periodista, Elena Poniatwska.



Cada vez más desconectado con la realidad, el presidente –quien es de gatillo fácil al momento de hablar, descarga diario en contra de detractores y opositores, y los califica como ’ternuritas’, ’neoliberales’, o ’fifís’– batea las críticas, pero ahora tocó que se las propinara alguien de casa.



En entrevista con Edmundo Cazares, la escritora fue clara y letal al expresar su opinión sobre el actual gobierno, su modelo de comunicación y el estilo personal de gobernar de López Obrador.



’Las mañaneras son innecesarias y hasta contraproducentes. Un auténtico abuso del poder presidencial obligar a periodistas que vayan todas las madrugadas a hacer preguntas a modo… () …se ha llegado a un grado de hartazgo nacional y de cansancio’, dijo ’Elenita’.



La escritora, quien fuese de la plana mayor del lopezobradorismo desde 2006 y quien incluso sonó en las últimas dos campañas como posible secretaría de Cultura, no tiene reparo en apuntar: ’Ya párele con las mañaneras, ¿acaso no se da cuenta que hay un hartazgo nacional?’.



Sería bueno que nos explicaran en Palacio Nacional si de plano harán oídos sordos, o ya pasarán a Poniatoswka a la lista negra de periodistas conservadores y enemigos del régimen. Porque, déjenme les digo que, si se trata de lo segundo, sí cumple los requisitos para ser ’fifí’.



-’¿Con qué fin lo hizo?

-Pues no lo sé. Elena Poniatowska sí es una periodista ´fifí´... ¿Y...? Hasta un título tengo porque ni siquiera nací en México. Nací en París, Francia, y mi apellido proviene de Polonia, pero amo tanto a este bendito país, que adopté la nacionalidad mexicana y es un gran orgullo para mí’.



Más que ’fifí’, princesa

Hélène Elizabeth Louise Amélie Paula Dolores Poniatowska Amor, mejor conocida como ’Elenita’, nació en París, Francia, y como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, vino a vivir a México desde muy pequeña.



Por parte de su madre, su familia fue exiliada tras la Revolución Mexicana por ser cercanos al porfirismo, por otro lado, su abuelo Andreas era tataranieto de Kazimierz Poniatowski, hermano de Estanislao II Poniatowski, rey de la República de las Dos Naciones (Mancomunidad de Polonia-Lituania).



Fue la primera mujer en obtener el Premio Nacional de Periodismo en 1978 y treinta años después, se convirtió en la primera mexicana nominada al Premio Príncipe de Asturias de las Letras, en noviembre de 2013. En 2014, recibió la Medalla Bellas Artes, máxima condecoración que otorga el Instituto Nacional de Bellas Artes.



Elena ’a menudo ha puesto su pluma al servicio de las causas más justas’, es decir, ha acompañado al presidente en sus campañas y siempre se ha desenvuelto en los círculos intelectuales de izquierda y bueno, ahora intelectuales orgánicos.



Enhorabuena que la escritora ya dejó esos días donde en prime time, es decir, en ’la mañanera’, agradecía en 10 de mayo a su mamá en el cielo porque ’México ya está cambiando…()…y porque somos muy felices’.



’Un daño irreparable’, el libro que tacha de "criminal" el manejo de la pandemia

Seguramente en esta época de cuarentena y encierro, la escritora ha tenido tiempo de releer su obra de teatro llamada ’Melés y Teleo’, que era una burla y crítica de los intelectuales orgánicos y su costumbre de ’te leo si me lees’.



¡Recordar es volver a vivir! Y cómo olvidar cuando junto a su incondicional ’Monsi’ andaban del brazo y carcajada suelta con el expresidente Carlos Salinas de Gortari.



Nota del editor: Las opiniones de este artículo son responsabilidad única de la autora.