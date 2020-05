Elsa Aguirre está viviendo la cuarentena sola en Acapulco

www.guerrerohabla.com





Acapulco, Guerrero.15 de Mayo del 2020.-Elsa Aguirre, de 89 años, quien dejó una huella imborrable con su belleza y talento desde la época de oro del cine de nacional mexicano, está pasando esta cuarenta por Covid-19 en Acapulco, Guerrero. Platicamos con la estrella de cine y nos contó todo lo que está haciendo.



Doña Elsa, ¿cómo esta viviendo esta cuarentena?



’Yo estoy aquí en Acapulco, no me ha pegado tan duro porque estoy acostumbrada a vivir sola y me siento bien, me estoy cuidando, tengo la dicha de tener un bonito paisaje, el cielo y el mar, doy gracias. Se dice que hay una conjunción de planetas muy fuertes, recuerdo bien que decían los astrólogos que cuando las guerras mundiales Marte se había acercado mucho a la tierra y ahorita hay un lineamiento de planetas, lo que no se veía y hace ya 100 años que vuelven estas pandemias que nos hacen cambiar y valorar la vida’.





¿Qué esta haciendo para aprovechar el tiempo?



’Me estoy acabando los ojos (risas) estoy leyendo mucho, lo que no había hecho en mi vida, pero es increíble leer y estoy leyendo algo que me ayuda más a la disciplina que llevo del Yoga que ya son 60 años. Y cuidando mi alimentación que es vegetariana, limpio muy bien todas mis verduras, pongo música y estoy pendiente de mis hermanos Jesus que también está en Acapulco y Alma Rosa en la Ciudad de México, hablo mucho con ellos y están tranquilos’.



¿A qué hora práctica la yoga?



’Pues ya es una forma natural de vida, a las 7 es el momento de la meditación, pero ya no es una disciplina exagerada que tengo, eso ya lo tuve yo hace muchos años y ahorita es de forma natural, en la noche hago mi meditación y me voy a dormir. Ya en la mañana me levanto, le dije a la muchacha que me ayuda a la limpieza que ya no viniera y yo me pongo hacer la limpieza, para estar activa, hago mi comida y salgo a la terraza a contemplar el paisaje’.





¿No se aburre por el encierro?



’No, que me voy aburrir, para nada. Yo hago por ejemplo el que hacer y me acuesto un poquito a descansar mi columna porque a mi me querían operar de la cadera hace 5 años y yo dije: ‘no’, fui a terapia y me la aprendí muy bien y la sigo haciendo en mi casa, eso no me falla 3 veces al día. Es un ejercicio de mis piernas para mi cadera y ya no puedo hacer ya ejercicios de yoga que yo hacia, nada más hago para mi cadera y camino, además de todo lo que estoy diciendo’.



¿Le gustaría irse a vivir a La casa del actor?



’Pues no lo he pensado, ahorita todavía tengo muchas cosas que hacer, yo todavía no sé ni dónde voy estar, pero donde me vaya perfecto, no sé en que condiciones la vida o Dios me presente, no digo nada, pero yo no pienso en la muerte todavía, estoy de pie, realizando lo que tengo que realizar y las cosas negativas les doy un giro a lo positivo y sigo adelante contra viento y marea’.



¿Qué le mandaría a decir a la gente?



’A mis queridos hermanos que me van a leer les mando mis votos de amor, de cariño, yo también pienso en ustedes. Hay que transformar lo negativo a positivo, tener mucha higiene, pensar en los demás, hay que obedecer los protocolos, es una guerra biológica y si tenemos que salir hay que cuidarse mucho. Las cosas pasan por más tremendas que sean van a volver a la normalidad, pero de una manera mejor y va a tardar. Les mando todo mi cariño y mis mejores deseos’.