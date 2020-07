Disponibles en versión digital por primera vez, la serie semanal se estrenará este 3 de julio en el canal oficial de Elton John en YouTube

En beneficio del Fondo de Emergencia del COVID-19 de la Fundación Elton John en la lucha contra el Sida.



Elton John lanzará una serie semanal de grabaciones de conciertos titulada "Elton John: Classic Concert Series", que presenta algunos de sus conciertos más monumentales de todo el mundo en su canal oficial de YouTube.



A partir de este viernes 3 de julio, a las 11:00 am hora México, exclusivamente en YouTube y disponible digitalmente en su totalidad por primera vez, la serie se estrenará con "Live at Playhouse Theatre, Edimburgo" de 1976. Después del episodio de este viernes, un nuevo y épico set de conciertos de dos horas se estrenará en el canal de YouTube de Elton John todos los sábados a las 11:00 am, durante las próximas seis semanas. La serie recaudará fondos para la Fundación Elton John AIDS en apoyo a los esfuerzos de ayuda de COVID.



Elton John comenta: "El fondo de emergencia COVID-19 de mi fundación ayuda a los compañeros de primera línea a prepararse y responder a la pandemia y sus efectos sobre la prevención y atención del VIH para las comunidades más marginadas", dice Sir Elton John, "No podemos poner en peligro las pruebas y la atención del VIH durante este tiempo, de lo contrario, los resultados podrían ser desastrosos para los 37,5 millones de personas que viven con el VIH. Por lo tanto, estoy muy feliz de conectar esta serie de conciertos de YouTube para beneficiar la respuesta urgente contra el COVID de nuestra Fundación ".



Grabado como parte del Festival de Música Popular de Edimburgo el 17 de septiembre de 1976, ’Live at the Playhouse Theatre’ ofrece a los fanáticos una vista estimulante de Elton en el apogeo de su popularidad en los años 70, después de haber disfrutado de su primer sencillo # 1 en el Reino Unido con ’Don’t Go Breaking My Heart’.

Esta actuación en solitario electrizante comienza con ‘Skyline Pigeon’ (tomado de ’Empty Sky’) antes de terminar con una versión desenfrenada de ’Saturday Night’s Alright (For Fighting)’. La lista de canciones pasa de un clásico a otro, incluyendo ’Rocket Man’, ’Daniel’ y ’Bennie and the Jets ’. También fue la primera vez que Elton cantó en solitario ’Don ’t Go Breaking My Heart’. Subiendo a su piano y abriéndose paso a través de esta virtuosa actuación, Elton deja cada peso de sí mismo en el escenario, en un concierto clásico que sería la última vez que presentaría un espectáculo completo durante otros 7 meses.

Ve un adelanto de "Live at Playhouse Theatre, Edimburgo" aquí y asegúrese de sintonizar cada semana para un nuevo espectáculo y acceder a mercancía de edición limitada que conmemora esta serie especial de conciertos.



Qué: Elton John: Classic Concert Series



Cuándo: series semanal que comienzan este viernes 3 de julio a las 11:00 am



Dónde: transmisión exclusiva en YouTube