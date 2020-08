Elvis Presley, Fun in Acapulco.

Ciudad de México. Agosto 16, 2020.-Elvis Presley fue uno de los cantantes más icónicos e importantes de la década de los 50, gracias a su singular estilo y forma de vestir, Presley llamó la atención de muchos y logró que el rock and roll se convirtiera en uno de los géneros favoritos de muchos. A pesar de que Elvis era un excelente cantante, también tuvo una faceta de actor y participó en películas como Jailhouse rock, así como en Fun in Acapulco, una producción que gira en torno a este lugar de México.



Fun in Acapulco es una película que se estrenó en los cines en 1963 y fue dirigida por Richard Thorpe con quien Elvis también trabajó en Jailhouse rock. En Fun in Acapulco, el cantante interpreta a Mickey Windgren, un joven trapecista con miedo a las alturas después de sufrir un accidente, es por eso que comienza a trabajar como cantante en un hotel en Acapulco.



Como era de esperarse, Elvis Presley cantó para esta película una canción titulada ’Marguerita’ con mariachis y la famosa ’Guadalajara’. Aunque toda la película tiene detalles que recuerdan a México e incluso algunas escenas parecen filmadas en el puerto de Acapulco, lo cierto es que para grabarla no fue necesario que Elvis y toda la producción viajaran a nuestro país.



Lamentablemente, Elvis Presley no pisó tierras mexicanas para grabar la película y para que pareciera que la película había sido grabado en Acapulco, la actriz Katy Jurado ayudó a definir todos los detalles y a que el set donde se grabó Fun in Acapulco pareciera el mismo puerto.



La mexicana trabajó con Elvis no sólo en esta película, sino que años después, en 1968, compartió créditos con el cantante en Stay Away, Joe.



El rey, como es también llamado, tristemente nunca ofreció un concierto en México ni en América Latina, algo que muchos lamentan ya que hubiera sido todo un gran espectáculo ver a Elvis Presley en un escenario, sin embargo, los mexicanos podemos decir que el cantante realizó una película inspirada en Acapulco.

Milenio Digital