Embajador de EU en Oaxaca

’ME CANSÉ DE LIDIAR CON IDIOTAS’

Sean Connary cuando se retiró del cine



EN OAXACA SE LAMENTA MUCHO LA MUERTE, EL DÍA 31 DE OCTUBRE, DEL ’OBISPO DE LOS POBRES’, HOMBRE QUERIDO Y RESPETADO, ARTURO LONA REYES. DESCANSE EN PAZ.



En Oaxaca es impresionante los miles y miles de oaxaqueños y oaxaqueñas que han salido ’expulsados por el hambre y la falta de empleo y oportunidades’ a las zonas del norte y a Estados Unidos, los millones de dólares que llegan por parte de esos fieles hombres y mujeres para el sostén de sus familias han permitido sobrevivir a millones de ellos en Oaxaca de donde jamás pierden sus raíces ni sus querencias. En los Estados Unidos o Canadá son admirados y respetados por su gran aportación a la economía y al funcionamiento de casas e industrias y demandados en los campos agrícolas donde son excelentes trabajadores y en Oaxaca, por supuesto, todos los admiramos y respetamos por esa lealtad y apoyo solidario a sus familias.



Fue recibido por parte del gobernador Alejandro Murat y su esposa, Ivette Morán, al embajador Christopher Landau y a su esposa, Caroline Landau, y el embajador recorrió sitios importantes en la encantadora ciudad de Oaxaca y se reunió con el gobernador para conocer los proyectos de desarrollo, inversión y crecimiento y en especial el de la región de Istmo, que será e detonador del desarrollo y facilitador del comercio internacional más importantes en el sur del país. También el embajador se reunió con el Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Eduardo Pinacho Sánchez.



Y se tendría que decir también que las injusticias y los latrocinios de los funcionarios públicos municipales en la ciudad de Oaxaca son extensos y seguramente como señalan algunos de los ’inspectores’ su labor es combatir el comercio informal, pero en la capital estamos llenos de comerciantes informales que pertenecen a organizaciones políticas y mantienen el control de calles y lugares públicos donde con el clásico nivel de cuotas a la ’organización’ también salen muchos recursos millonarios para los funcionarios del municipio que andan apurados porque el ’hueso se termina’ y prueba de su eficiencia es que el escándalo a nivel nacional y con repercusiones internacionales lo acaban de realizar cuando un grupo de esos corruptos inspectores solapados por la administración municipal de Oaxaca le quitaban a un hombre de 84 años tres sillas que vendía y le levantaban las multas solo por el delito de andar vendiendo sus sillas para sobrevivir y no importaron las protestas ni las súplicas de este pobre hombre que era despojado por esos ’eficientes cobra multas y cuotas’ en la vía pública y lo grave es que las autoridades ni siquiera dan la cara para explicar las razones por las que a un hombre le roban materialmente sus cosas y a cientos de vendedores ambulantes que pagan cuotas a los líderes y éstos a los funcionarios siguen invadiendo calles en toda la ciudad y eso que supuestamente estamos en un gobierno municipal que está con AMLO bajo la idea de que: ’primero los pobres’, pero para joder a los que no dan mordida… es la realidad y la indignación en la capital del estado.



Hace poco, ante la desesperación de los ciudadanos por la cantidad de baches que impiden transitar sin que tenga uno problemas, algunos ciudadanos se ofrecieron a tapar los baches con tierra y como podían y lo curioso es que aparecieron policías y levantaron multas a los que hacían la reparación, ciudadanos que estaban apoyando en resolver el problema que sufrimos, pero no, eso de que el tequio sigue vigente, pues solamente en las comunidades porque en la capital, usted no puede hacer nada por mejorar o aliviar los problemas que se tienen, porque entonces lo multan y entendemos que los contratos de bacheo pues dejan buenos recursos a algunos funcionarios y pues esa es la causa de que los ciudadanos no puedan tapar los baches… en fin, así andan en muchos sitios y el descontento con funcionarios que han sido ’colados’ en el triunfo de AMLO a varios puestos es lo que está generando descontento en las propias filas de Morena con los auténticos militantes y simpatizantes que desde el inicio estuvieron con López Obrador, pero que por cuestiones de manejo y compromisos y de imagen, se brindó oportunidad para que incluso gente que jamás simpatizó en él ni su movimiento fueran colocados en los puestos importantes, y así, en vez de mejorar las cosas, pues han empeorado.



El bono de confianza y de credibilidad que en las pasadas elecciones se brindó a AMLO ha sido y sigue siendo para él y ahora mucha gente que votamos por él, pensamos que tendremos que distinguir a quiénes mandan en la próxima ronda porque si llegan los Fifís y los viejos grupos de caciques y hampones de cuello blanco que ahora son ligados al poder y antes se identificaban como la ’mafia del poder’, pues no tendrán muchas oportunidades para que reciban la votación mayoritaria como la tuvo AMLO, todavía la gente le tiene fe y confianza y son tiempos de unidad para enfrentar la pandemia, la crisis económica y apoyar el empleo y el desarrollo, pero para ello es indispensable que se dejen a un lado a funcionarios que en su ambición y corruptelas siguen incrustados en lo que se ha llamado la Cuarta Transformación porque esos solamente represente el retroceso y genera desconfianza y descontento entre la población. Y es claro y ’entendible’ que ahora están muchos grillos, acumulando recursos financieros para la próxima contienda en 2021, como en los viejos tiempos.



