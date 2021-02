Embarga Andorra Mil 852 millones a abogado de Peña Nieto

El abogado del expresidente Enrique Peña Nieto, Juan Ramón Collado Mocelo, está siendo investigado por las autoridades de Andorra por el presunto blanqueo de capitales y asociación ilícita; el gobierno de dicho país solicitó la orden de embargo por 76,5 millones de euros (83,1 millones de dólares); es el claro vinculo de los 23 empresarios mexicanos que les fueron incautados entre cinco y 150 millones de euros.



El ex coordinador General de Investigación de la entonces Procuraduría General de la República (PGR), Alberto Alcántara Martínez, ya es investigado tras haber visitado España y Andorra, y presuntamente haber favorecido al abogado Collado para que le fueran liberadas sus cuentas, de acuerdo con el diario El País.



En dichos viajes, Alberto Alcántara sostuvo reuniones con el Fiscal General de Andorra, Alfons Alberca, y con las juezas Canòlic Mingorance y María Àngels Moreno, quienes instruían la causa de Collado por blanqueo, para entregar los resultados de una investigación que hizo en México sobre el caso de Juan Collado.



Collado fue detenido el pasado 9 de julio y desde entonces permanece preso en el reclusorio Norte de la Ciudad de México acusado de delincuencia organizada en la modalidad de operaciones con recursos de procedencia ilícita, tráfico de influencias, fraude y peculado.



La alarma de los investigadores de Andorra se activó después de que el letrado transfiriera 10,5 millones de euros (11,6 millones de dólares) desde Andorra a una cuenta del BBVA en Madrid seis días antes de ser arrestado en México.



La fortuna de este letrado en el principado, depositada en la Banca Privada d’Andorra (BPA), había sido congelada junto a la del resto de clientes de esta entidad en marzo de 2015, cuando la institución financiera fue cerrada por presuntas irregularidades. Posteriormente, la juez andorrana Canòlic Mingorance embargó los fondos de Collado por un supuesto delito de blanqueo de capitales.



La investigación andorrana se archivó de forma provisional en 2018 después de que la fiscalía mexicana, entonces bajo el Gobierno de Peña Nieto, remitiera a la magistrada informes en los que exculpaba a Collado. ’Se desprende que (Collado) obtiene ingresos lícitos. No procede el ejercicio de la acción penal ’, afirmó entonces la representante del Ministerio Público mexicano Anahí Marcela Mendoza. La respuesta de México obligó a la justicia del principado a sobreseer provisionalmente el caso. El motivo: no se puede condenar por blanqueo sin demostrar el origen ilícito del dinero.



El pasado 31 de julio, la fiscalía del principado pidió la reapertura de las actuaciones y el inmediato embargo de los 76.540.582 euros que se encontraban depositados en el banco Vallbanc a nombre de cuatro sociedades instrumentales holandesas del abogado. El Ministerio Público esgrimió que la detención del letrado se basaba en hechos nuevos que las autoridades andorranas ’todavía no conocían’, por lo que no se puede esgrimir que se trata de ’cosa ya juzgada’ en México.



La juez andorrana María Àngels Moreno ha aceptado la petición urgente de la Fiscalía y ha acordado dejar sin efecto los autos de sobreseimiento provisional de la causa contra Collado dictados en octubre de 2018 y mayo de 2019. En un auto fechado el pasado 1 de agosto acuerda embargar cautelarmente 76,5 millones de euros a nombre del letrado y de las cuatro sociedades instrumentales holandesas e investigar a Collado como presunto autor de los delitos de asociación ilícita y blanqueo de capitales. Asimismo, la magistrada ha remitido una comisión rogatoria (petición de auxilio judicial) a México requiriendo toda la información sobre su reciente detención y su vinculación con actividades criminales.



Una investigación de este periódico desveló el pasado julio las maniobras de la Fiscalía mexicana, bajo el Gobierno de Peña Nieto, para lograr liberar el dinero de Collado y que se archivara la causa en Andorra. Cuando se embargó la fortuna del letrado, el propio Collado pidió formalmente a la Fiscalía de su país que se investigara la procedencia de su dinero y esta abrió una denominada carpeta de investigación y decretó ’el no ejercicio de la acción penal’. De esta forma, el caso ya estaba juzgado y no podía volver a ser investigado. La justicia andorrana esgrime ahora que la detención de Collado arroja hechos que antes no se conocían.



La figura del no ejercicio de la acción penal fue la misma que las autoridades de México utilizaron con varios influyentes clientes mexicanos de la BPA. Entre ellos, el gobernador del Estado de México Alfredo del Mazo, cuya cuenta de 1,5 millones de euros abierta en 2012 fue desvelada por este diario. Este, también, logró desbloquear sus fondos y el archivo de su caso.



El arresto de Collado en México provocó el pasado julio malestar entre las autoridades de Andorra. Los responsables de la investigación judicial y policial del país pirenaico se sintieron engañados tras la detención del letrado. El abogado de Peña Nieto movió entre 2006 y 2015 un total de 120 millones de dólares (109 millones de euros) a través de una constelación de 24 cuentas en la BPA de Andorra, un país blindado entonces por el secreto bancario.



El escrito en el que la fiscalía andorrana pedía el embargo de la fortuna de Collado destaca que el letrado es un penalista ’conocido por su intervención en la defensa de personajes públicos involucrados en asuntos relevantes’. Y añade que el abogado ha defendido casos ’tanto de tráfico de drogas a gran escala como de blanqueo o del ámbito de la corrupción, teniendo como clientes principales a personas vinculadas a los grandes carteles de la droga’.



Collado justificó en su declaración ante la juez andorrana Canòlic Mingorance en julio de 2016 que el dinero que depositó en el país pirenaico procedía de su actividad empresarial. Afirmó que pilotaba un bufete de abogados que empleaba a 40 profesionales y tenía como clientes a 10 entidades públicas y al sindicato de Pemex. Y que su despacho había generado unos beneficios de 45 millones de euros en 14 años. Otra fuente de ingresos —expuso Collado— fue la empresa de microcréditos en la modalidad de empeño fundada por su padre en los años noventa. La firma, indicó, tejió una red de 66 sucursales y 500 empleados y registró unos ingresos de 84 millones de euros en 14 años.



Hace una semana, confiscaron dos mil millones de euros o 48,000 millones de pesos, supuestamente pertenecientes a 23 empresarios e inversionistas mexicanos. Esto en el marco de una operación contra el blanqueo de dinero, así como una investigación, realizada a nivel internacional, en contra del fraude financiero.



De acuerdo con La Jornada, un funcionario de la judicatura les mencionó que ’entre ellos hay un claro vínculo o nexo de unión, que es el abogado Juan Collado’. A cada uno de los 23 mexicanos investigados les fueron incautados entre cinco y 150 millones de euros. La sospecha es que todos utilizaron al BPA para blanquear dinero procedente del crimen organizado y de la corrupción política, y que decidieron llevar su dinero al ese banco precisamente para beneficiarse de sus escasos mecanismos de control. Con información de INFOBAE