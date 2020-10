Embarga SAT a Interjet por deuda de 3 mil millones

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) embargó cuentas bancarias, automóviles y el nombre legal de la empresa ABC Aerolíneas, por el incumplimiento del pago de impuestos por 2 mil 947 millones de pesos; la empresa pertenece al Grupo Coral, de Miguel Alemán Velasco y Miguel Alemán Magnani,



El SAT solicitó 20 embargos en contra de ABC Aerolíneas, nombre legal de Interjet, por el incumplimiento del pago del Impuesto Sobre la Renta retenido a sus trabajadores, el IVA y multas entre 2017 y 2019, reveló una investigación de Forbes.



El 4 de septiembre de 2019, la empresa de Miguel Alemán Velasco se amparó para que el Servicio de Administración Tributaria no hiciera público el embargo de sus bienes y marcas desde el año pasado.



’En razón de no acreditar, en este acto que se realizó el pago o haber garantizado el crédito fiscal que se detalla en el mandamiento de ejecución que antecede a la presente acto, se procede al embargo de bienes suficientes propiedad del contribuyente deudor’, señalan los embargos entregados por el SAT a Raúl López Martínez, apoderado legal de ABC Aerolíneas.



El 14 de febrero de 2020, los verificadores y notificadores del SAT procedieron el embargo de bienes por 799 millones 874 mil pesos en contra de las propiedades y dinero de la empresa del hijo del ex presidente de la República, Miguel Alemán Valdes, según la documentación de las acciones fiscales emprendidas por el órgano a cargo de Raquel Buenrostro Sánchez.



El SAT le congeló el control de 40 cuentas bancarias de ABC Aerolíneas en instituciones financieras, al igual que confiscaron 132 marcas y aviones comerciales de ABC Aerolíneas, entre ellas Interjet.



A la aerolínea mexicana también le incautaron 10 vehículos, entre ellos están camionetas, automóviles, minivan y urbans utilizadas en la transportación del personal de Interjet adscrito al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).



El apoderado legal de ABC Aerolíneas e Interjet mencionó a los verificadores y notificadores del SAT que sus oficinas no son propiedad de la familia Alemán, ya que hay un contrato de arrendamiento con el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.



En marzo las autoridades hicieron dos embargos a ABC Aerolíneas por 67 millones de pesos en propiedades de la aerolínea Interjet, otro por 1,030 millones de pesos y uno por 56.2 millones de pesos.



Los funcionarios del SAT notificaron un embargo por 60 millones 211 mil pesos el 16 de abril de 2020 y dos embargos más por 15 millones 505 mil pesos el 13 de mayo de 2020.



ABC Aerolíneas recibió cinco embargos por 917 millones 448 mil pesos el 29 de abril de 2020 y uno más por 2 millones 728 mil pesos el 17 de junio de 2020.



El 27 de agosto de 2020, Angélica Lozada Hernández, subadministradora de la Administración Desconcentrada de Recaudación del SAT, solicitó el embargo de 132 marcas y avisos comerciales registrados por ABC Aerolíneas ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).



La funcionaria del SAT adscrita a la Administración Desconcentrada de Recaudación del Distrito Federal 3 pidió restringir cualquier operación solicitada por la aerolínea, así como mantener el embargo hasta que ella misma solicite su levantamiento.Con información de EL IMPARCIAL