Embarra a Osorio Chong expediente de la DEA contra Cienfuegos

De acuerdo con la información recabada por los agentes de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), expediente por el que detuvieron al exsecretario de Defensa Salvador Cienfuegos en USA, intervenciones telefónicas a narcotraficantes les habrían revelado que el exsecretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, habría recibido dinero de grupos delincuenciales, además de haberse reunido con algunos de sus representantes.



El expediente entregado por el departamento de Justicia de USA fue desestimado en México, mismo que consta de 2 tomos divididos en 21 partes y con más de 53 anexos para un total de alrededor de 700 páginas. Luego de su lectura, la Fiscalía General de la República decidió no ejercer acción penal contra Cienfuegos ni ninguno de los involucrados, siendo estos Miguel Ángel Osorio Chong, exsecretario de Gobernación, Vidal Soberón, exsecretario de Marina, ni contra Arely Gómez, exprocuradora sucesora de Jesús Murillo Karam y cercana a este.



Osorio Chong es mencionado en supuestas conversaciones entre Juan Francisco Patrón Sánchez, conocido como el ’H2’, y Daniel Isaac Silva Gárate, identificado por la DEA como el ’H9’. Ambos líderes del Cártel de Los Beltrán Leyva hablan de un Osorio Chong que recibió dinero ilícito y que sostuvo reuniones con ellos.



De acuerdo con el material de la DEA, Cienfuegos platicó con el ’H9’ para decirle que tenía una reunión pendiente con Chong. Acerca de dicha situación, el ’H9’ le dijo al ’H2’ que Cienfuegos ’dice que mañana vamos a ir al golf para que conozca a una amistad que él tiene que para que vea, usted [H2] y yo [H9], que tampoco lo busca. A usted [H2] ni le hará daño’, recalcó el narcotraficante.



Ese mismo día, el 24 de noviembre de 2016, Silva Gárate supuestamente dijo que al ’ojitos jalados (Osorio Chong) ya no le daremos lana […] hasta nuevo aviso’, porque no sabían si Chong aún les era beneficioso. Días más tarde, el 7 de diciembre, el actual Senador priista volvió a ser mencionado: ’Al Chong ya no le daremos, hasta por allá en dos o tres meses’.Con información de SIN EMBARGO