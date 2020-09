Embarrado en la Estafa Maestra candidato del PAN-PRD por Ixmiquilpan

Hace menos de dos meses la Fiscalía General de la República (FGR) inició una acción legal en contra de vecinos del ejido Lázaro Cárdenas, en Tijuana, toda vez que fueron engañados mediante un esquema de ’fondo perdido’ por el cual, defraudaron con más de dos millones de pesos a cambio de recibir 300 mil pesos en contraparte; -el área involucrada fue la dirección general de Proyectos productivos de la Sedesol, cuyo titular y presunto responsable del esquema tipo Estafa Maestra que hoy tiene a Rosario Robles en la cárcel era el actual candidato por el PAN-PRD a la alcaldía de Ixmiquilpan José Edmundo Ramírez Martínez.

De acuerdo con el abogado Marco Antonio González Arenas que representa a las familias, se anunció que interpondrán a su vez una denuncia ante la misma autoridad para que se investiguen los hechos en los que se malversaron 2 millones 250 mil pesos, de los cuales, las 15 familias señaladas recibieron apenas 20 mil pesos cada una, a las que les dieron en su conjunto 300 mil pesos por parte de la dirección general de Proyectos Productivos, la cual estuvo a cargo del funcionario hidalguense Ramírez Martínez entre finales de 2016 y de 2018.



El modus operandi que se habría replicado en otras entidades del país -incluido Hidalgo- y al menos durante dos años antes de la actual investigación, fue contactar a madres solteras y mujeres solas como posibles beneficiarias de programas sociales; posteriormente la treta vino cuando se les dijo que podrían entregarles hasta 150 mil pesos si se asociaban con otras dos personas para proyectos productivos.



Realizado lo anterior, fueron acompañadas a abrir cuentas para que les fueran depositados recursos en tiempo récord, tras lo cual, luego de retirar la totalidad de fondos, sólo les dejaron 20 mil pesos por prestar su nombre, siendo amenazados de no revelar lo ocurrido.



Para la realización de los proyectos productivos, fueron incluso asesorados por supuestos representantes de la Universidad Autónoma Chapingo, siendo ejecutados los programas con la firma y auspicio del director general de Opciones Productivas de Sedesol.



Mientras Edmundo Ramírez hace campaña por el PAN-PRD para contender por la alcaldía de Ixmiquilpan -luego de renunciar al PRI-, los involucrados han sido emplazados a realizar 30 pagos mensuales de 4,500 pesos y una liquidación final de cinco mil pesos. Esto, por cada uno de los equipos formados por tres personas para desarrollar los proyectos, so pena de pisar la cárcel, como sucedería también con otros supuestos “beneficiarios” engañados bajo el mismo esquema. Con información de José Enrique García Sánchez | AFN Tijuana



Cabe señalar que la causa penal 314/2019 que tiene encarcelada a Rosario Robles Berlanga por el esquema fraudulento de La Estafa Maestra indica anomalías en los programas de Comedores Comunitarios, Coinversión Social, de Fomento a la Economía Social, de Opciones Productivas, 3×1 para Migrantes, así como otros Servicios y Ayudas Sociales.



Mentiras curriculares



Edmundo Ramírez ha estado en el ojo del huracán luego de ser señalado como mitómano por parte de pobladores de la región además de quienes fueran sus mismos correligionarios.



Destaca por ejemplo que en una entrevista otorgada a Real Politik aseguró que “En 1991 me fui a Estados Unidos. Tenía yo 21 años de edad, ya estaba casado, estudiaba en la UNAM, pero no tenía un trabajo y salario que me permitiera mantener a mi familia y pagar mis estudios”, experiencia que duró meses y a partir de la cual “se enfocó” en los migrantes.



Sin embargo, según el currículo que él mismo entregó cuando fue diputado federal (2006-2009), entre 1990 y 1993 fue jefe de Departamento de Análisis de la Información Censal del INEGI, lo que contradice su versión.



Incluso, sus estudios de licenciatura los llevó entre 1987 y 1992, tras lo cual aseguró obtener mención honorífica, pese a que en al menos uno de esos años, tuvo que vivir en Estados Unidos. De seguirse los lineamientos de la misma UNAM, no habría sido candidato a dicho reconocimiento -no por la vía legal- pues habría tenido una baja temporal y/o NP. Probablemente fue por esa razón que su cédula se expidió hasta 1996 según el RNP.



Otras inconsistencias son el afirmar que en 2002 fue coordinador estatal del Programa de Educación, Salud y Alimentación PROGRESA en Hidalgo, coordinador general en Hidalgo del Programa de Desarrollo Humano OPORTUNIDADES y director general del Colegio de Bachilleres Hidalgo, durando esta última responsabilidad hasta 2006… pero entre 2005 y 2006 fue diputado local en la entidad.



Destaca también que en 2015 fue cónsul mexicano en Washington a la vez que reveló que fue ese uno de los mejores ejercicios para la diplomacia mexicana, aunque ese mismo año fueron deportados 242 connacionales, la cifra más grande de los últimos cinco años.



Fallida candidatura morenista



Luego de que en 2018 fuera recortado de la Sedesol al venir el cambio de administración y que desde su puesto fraguara diversos convenios con universidades hidalguenses (al menos una decena de ellas cometieron fraudes similares a la Estafa Maestra), continuó su vida entre Pachuca y Mineral de la Reforma, desentendiéndose de los grupos políticos a los que perteneció, como el de Manuel Ángel Núñez Soto, líder de la mafia inmobiliaria conocida como Camorra del Ángel, así como del Consejo Supremo Hñahñu que lo hizo diputado federal.



Aunque primero lo negó, ya había pactado con Cipriano Charrez su candidatura por Ixmiquilpan bajo las siglas de Morena, pues incluso su hermano fue funcionario municipal en la última administración de dicha dinastía; el escenario cambió con su arresto y al no contar con apoyo priista de ninguna índole que lo impulsara a ganar la contienda interna, decidió irse con la alianza PAN-PRD.