Embarrados Videgaray y Meade en los 1.5 mil millones a Vázquez Mota

Desde el inicio del gobierno de Enrique Peña Nieto, Luis Videgaray y José Antonio Meade fueron piezas claves en el esquema de beneficios por más de 1 mil 500 millones de pesos a la fundación Juntos Podemos, de Josefina Vázquez Mota.



Desde Hacienda, autorizaron acuerdos de ministraciones para entregar millones del erario al Instituto de los Mexicanos en el Exterior –al margen de los presupuestos de egresos aprobados por la Cámara de Diputados–, que terminaron en los bolsillos de dos organizaciones ligadas a la panista



En el esquema de beneficios por más de 1 mil 500 millones de pesos del erario federal que se orquestó entre la panista Josefina Vázquez Mota –a través de la fundación Juntos Podemos/Together We Can– y el expresidente Enrique Peña Nieto, las piezas claves de las transferencias multimillonarias fueron los exsecretarios Luis Videgaray Caso y José Antonio Meade Kuribreña.



Ello, porque cuando ambos se desempeñaron como titulares de Hacienda y Crédito Público autorizaron sobreejercicios multimillonarios al Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IME) –órgano desconcentrado de la Secretaría de Relaciones Exteriores–, cuyos recursos públicos fueron triangulados a dos organizaciones extranjeras afines a la ahora senadora de la República: AEM-USA Foundation y Parents Alliance (propietaria de la marca Supérate y Triunfa).



La ruta del dinero comenzó un año y medio después de que Vázquez Mota ayudara a “legitimar” la llegada de Peña Nieto a la Presidencia de la República. Y es que antes de que el entonces Instituto Federal Electoral anunciara las tendencias de la votación presidencial del 1 de julio de 2012 –y a pesar de las múltiples irregularidades, incluida la compra masiva de votos vía tarjetas Monex y el financiamiento ilícito–, la panista reconoció el triunfo del priísta.



Abandonada por Felipe Calderón Hinojosa y Vicente Fox, quien fuera la primera candidata presidencial del derechista Partido Acción Nacional afirmó en un discurso de 30 minutos que respetaría los resultados de las urnas, porque el voto es el valor supremo en la democracia y con éste los ciudadanos deciden quién los gobernará.



Aquel “gesto” de la actual senadora allanó el regreso del Partido Revolucionario Institucional a Los Pinos en medio de los cuestionamientos del ahora presidente Andrés Manuel López Obrador, supuesto “segundo lugar” en aquella contienda y quien alegaba otro fraude electoral. La “lealtad” de Vázquez Mota a Peña Nieto no fue gratuita: se pagó con más de 1 mil 500 millones de pesos extraídos del erario de la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través del IME.



Año y medio después del apoyo que brindó a Peña Nieto, Vázquez Mota “aceptó” la invitación de la AEM-USA Foundation (Asociación de Empresarios Mexicanos) y otras cinco organizaciones radicadas en Estados Unidos –Parents Alliance, Latinos Together, Siempre México, Integra Institute y Unidos en Salud– para presidir de forma “honorífica” la recién creada fundación Juntos Podemos/Together We Can. Ésa fue la puerta para obtener centenas de millones de pesos del erario federal.



Y es que una vez que la panista asumió ese liderazgo, Hacienda le abrió la “chequera” desde el IME, a través de la partida 4000, “Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas”. En dos investigaciones ordenadas en este sexenio –una de ellas hecha pública en la conferencia mañanera del presidente López Obrador– se documenta el papel de ambos exfuncionarios en la entrega de recursos públicos a dos de las seis organizaciones extranjeras fundadoras de Juntos Podemos/Together We Can.



En su calidad de secretarios de Hacienda, Videgaray Caso y luego Meade Kuribreña fueron quienes autorizaron –a través de la Subsecretaría de Egresos– los acuerdos de ministración de recursos que amparan todas las reasignaciones presupuestales –sobreejercicios del gasto– del IME, que terminaron en los bolsillos de las organizaciones afines a Vázquez Mota.



Videgaray –ahora señalado por la Fiscalía General de la República de incurrir presuntamente en el delito de traición a la patria– ocupó el cargo del 1 de diciembre de 2012 al 6 de septiembre de 2016 (tiempo en el cual se registraron 11 entregas de recursos a favor de las organizaciones ligadas a Juntos Podemos, entre el 18 de diciembre de 2014 y el 9 de agosto de 2016, por más de 1 mil 88 millones de pesos); y Meade, del 7 de septiembre de 2016 al 27 de noviembre de 2017 (cuando ocurrieron cuatro transferencias entre el 22 de septiembre y el 1 de diciembre de 2016, por más de 326 millones de pesos).



Los más de 1 mil 500 millones de pesos que el IME donó entre 2014 y 2016 no se etiquetaron originalmente por la Cámara de Diputados para ese propósito: en los presupuestos de egresos de la federación –de los ejercicios 2014 a 2016– estaban asignados a otras dependencias, pero fueron reasignados discrecionalmente desde las oficinas de la SHCP para beneficiar a Vázquez Mota.



La reasignación de presupuestos fue totalmente atípica, de acuerdo con los estados del ejercicio del presupuesto correspondientes a los años 2010 a 2019, año en el que se observa una caída millonaria en consonancia con la austeridad republicana ordenada por el presidente López Obrador.