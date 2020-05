Emboscan a familia de exfuncionario en poblado de Zihuatanejo; una niña murió

Una niña de 11 años murió y tres de sus familiares resultaron heridos de gravedad, tras ser emboscados sobre la carretera que comunica a la comunidad de Vallecitos de Zaragoza, de Zihuatanejo.



De acuerdo con datos policiales, los hechos ocurrieron la tarde-noche de este sábado sobre la conocida ’carretera de la muerte’, donde se han suscitado múltiples ataques contra vehículos de familias y enfrentamientos constantes entre grupos antagónicos del crimen organizado.



Los hechos no se dieron a conocer sino hasta la mañana de este domingo, tras de que personal de la Fiscalía Regional acudió para realizar las actuaciones correspondientes, ya con decenas de elementos del Ejército Mexicano resguardando el perímetro.



Se tiene informes de que la familia originaria de la comunidad de Buena Vista provenía de la comunidad de Vallecitos de Zaragoza, tras haber visitado a un familiar enfermo.



Presuntamente, un grupo de sujetos armados marcó el alto al vehículo de la familia poco antes de llegar al entronque de la carretera Zihuatanejo-Coyuca de Catalán, pero al no acatar la orden, los delincuentes los rafaguearon con sus armas de alto poder.



Por los hechos perdió la vida en el acto una niña de once años, mientras que su padre y madre también recibieron múltiples disparos, así como otro familiar. Todos ellos fueron auxiliados por pobladores de la zona que los trasladaron al Hospital General de Zihuatanejo.



Por la mañana de este domingo, familiares de la adolescente, a quien sólo se identificó como Daira, acudieron a la Fiscalía Regional para aportar su declaración, al mismo tiempo que reclamaron el cadáver de la pequeña para su respectiva velación y sepultura.



Se obtuvo informes de que el padre de la menor, cuya estado de salud es crítico, fungió hace algunos años como funcionario del Ayuntamiento de Zihuatanejo.