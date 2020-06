Emboscan a policías estatales en Taxco; se reportan 5 muertos

Una emboscada a policías estatales ocurrió al mediodía de este domingo en las inmediaciones de la comunidad El Gavilán, de este municipio, con saldo no oficial de al menos cinco muertos y varios heridos.



Estos hechos se registraron sobre la carretera Taxco-Amacuzac, entre la comunidad de Taxco el Viejo y Pilcaya, en la zona Norte del estado.



Automovilistas que cruzaron por la zona reportaron el acontecimiento, antes de que fuera fuertemente resguardada por elementos de las policías federal, estatal y ministerial, reforzados por la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano.



Hasta el momento se conoce que varios policías estatales resultaron heridos, por lo que se solicitó la presencia de ambulancias que los trasladaron al Hospital General ’Adolfo Prieto’ de la ciudad de Taxco de Alarcón.



Fuentes no oficiales reportan que, tras la emboscada, los estatales repelieron la agresión, abatiendo a varios civiles.



Hasta el momento se desconoce el saldo final de estos hechos, aunque fuentes no oficiales señalan que hubo al menos cinco uniformados muertos y dos desaparecidos, entre ellos una mujer.