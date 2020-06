Emergencias, negocio rentable

Lamentable que tanto en la sociedad como en altos niveles de la administración pública, se tenga el concepto de que los estados de emergencia ocurridos por catástrofes naturales –terremotos, lluvias, inundaciones-, éstos se transformen en negocios rentables para quienes tienen a su cargo la seguridad de la población y acumulen cuantiosas fortunas.

Lo mismo ocurre a nivel mundial: organismos e instituciones dedicadas al altruismo destinan millones de dólares a las víctimas de tales fenómenos naturales, pero generalmente no llegan a sus destinatarios que siguen en las calles en demanda de ayuda. El concepto humanitario es utilizado por vivales para acrecentar su riqueza.

Así lo demuestran los afectados por los sismos lo mismo en la ciudad de México que en diversas partes de la República y, como ha quedado demostrado, apenas ocurre un sismo y de inmediato claman por la ayuda. No se han cuantificado los daños pero ya ’le calculan’ que asciende a tantos millones de pesos. El presidente López Obrador dijo que ahora se establecerán mecanismos de control.

Los víveres e insumos para los que van destinados los recursos públicos si bien son adquiridos por licitación directa a altos precios, si es que llegan son pocos. Generalmente se quedan con esos recursos y los afectados no la ven llegar. Tales desfalcos serán ya evitados y se establecerá una forma más eficaz: van directamente al beneficiario para que no pase por las manos del funcionario. La mejor solución.

TURBULENCIAS

Encuentro Trump-Trudeau-AMLO

A pesar de que el presidente Andrés Manuel López Obrador lo dejó claro, Roberto Velasco Álvarez, director general para América del Norte de la SRE, aclaró que el posible encuentro entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y Donald Trump, tiene como objetivo revisar la promoción comercial a través del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), sin vinculación con la elección presidencial estadounidense de noviembre. ’La diplomacia mexicana consiste en tender puentes con todos los pueblos’, dijo…En el octavo aniversario de su creación, la Asociación Mexicana de Empresas de Seguridad Privada (AMESP), manifestó su disposición a colaborar con las autoridades del país para hacer un más seguro regreso a la nueva normalidad y darle certeza y protección a todas las organizaciones y familias que ante este difícil contexto del país, lo requieren. Se pronunció por la ’No Discriminación’ para las personas que hayan tenido COVID-19 o hayan convivido con algún familiar que lo tenga o haya tenido, por lo cual lanzó la ’Guía Para un Regreso Seguro Al Trabajo’, en el que se dan recomendaciones para hacer frente y mitigar la epidemia causada por el COVID-19. Integrada por las 76 principales empresas de seguridad privada que actúan en territorio nacional, la AMESP dio a conocer este documento a sus asociados y público en general, donde se pronuncia también por establecer un programa de capacitación para personal directivo y gerencial sobre las acciones y medidas para prevenir y evitar cadenas de contagio por Covid-19…El Gobernador Alejandro Murat al frente de una brigada de Protección Civil se trasladó a la zona de los Ozolotepec en la región de la Sierra Sur, acompañado del comandante de la 8va Región Militar, General Juan Arturo Cordero y otros funcionarios para atender a las y los habitantes de comunidades como Santo Domingo Ozolotepec, San Francisco Ozolotepec, Santa Catarina Xanaguia y San Juan Guivini en dónde hubo más afectaciones por el sismo magnitud 7.5 de la mañana del 23 de junio.Debido a las dificultades de acceso y a las condiciones climatológicas, el traslado se realiza vía terrestre en vehículos de la Secretaría de la Defensa Nacional. Y en relación a los lesionados de la agencia Santa Catarina Xanaguia, la Cruz Roja Mexicana informó que ya se encuentran recibiendo atención en el Hospital General Aurelio Valdivieso de Oaxaca…

