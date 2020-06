Emigra a Europa, primera futbolista formada en Liga Femenil Mx

+El presidente del club Guadalajara, Amaury Vergara, anuncia el fichaje de la atacante originaria de Ahome, Sinaloa



+Su fichaje será parteaguas en el balompié nacional de mujeres, opina la directora deportiva de Chivas



Ciudad de México, (BALÓN CUADRADO/agencias).– Pese a misoginia y desdén que caracteriza a zares del balón –míseros salarios, entre ellos–, la liga MX Femenil, creada en 2017, ya rinde frutos. La delantera mexicana Rubí Soto, integrante de Chivas, hizo historia al convertirse en la primera jugadora formada en ese circuito que migra al futbol europeo. Ayer se hizo oficial su traspaso al club Villarreal, de la Segunda División de España.



En conferencia de prensa virtual, el presidente del club Guadalajara, Amaury Vergara, anunció el fichaje de la atacante originaria de Ahome, Sinaloa, quien firmó un contrato por dos años con el Submarino amarillo. Chivas, con América, Pumas y Cruz Azul, son los cuatro equipos más populares del balompié local.



’Para mí es un gran honor como presidente tener a nuestra primera jugadora formada en Chivas y que migra a Europa. No creo en las coincidencias, alguien allá arriba te está cuidando y ayudando a lograr esto’, dijo desde su inconmensurable fe religiosa.



’Me siento identificado contigo. También tengo alguien especial que partió hace poco (su padre, Jorge Vergara) y me cuida. Representa muchísimo para nosotros que seas una gran jugadora e inspires a tus compañeras’, agregó.



Y puntualizó:



’Te deseo mucho éxito y que la rompas allá, sabes que Chivas siempre tendrá las puertas abiertas para ti, ésta será tu casa y tu equipo por si quieres regresar.’



La jugadora de 24 años, cuya madre falleció hace poco tiempo, expresó, entre lágrimas y con la voz entrecortada, su agradecimiento a la directiva del club rojiblanco, donde, confió, espera retirarse.



’Quiero agradecerle a todas las personas que han estado en este proceso desde los 15 años, es el club de mis amores. Gracias por estar en los peores momentos y porque nunca me soltaron de la mano’, reconoció Rubí.



Con el personal del club, siguió, ’estoy agradecida por siempre confiar en mí y motivarme; sin ustedes esto no sería posible. Saldré adelante por ella (su mamá) y voy a lograr más cosas, fue la persona más importante para mí y sé que estará orgullosa de verme triunfar’,



Curioso, la atacante nunca ha sido convocada a la selección nacional pese a ser la máxima goleadora del conjunto tapatío, con 20 tantos en cinco torneos.



En la conferencia también estuvieron presentes el técnico de Chivas femenil, Ramón Villa Zevallos, y la directora deportiva del equipo, Nelly Simón, quien aseguró que este fichaje será un parteaguas para el futbol femenil mexicano.



’Por supuesto, estoy convencida de que habrá un antes y un después de este fichaje; pone una vara alta. Hay que tirarle a formar jugadoras y exportarlas, es muy importante lo que está sucediendo en el futbol femenil, sigamos apoyando, ojalá que en todos los equipos haya el mismo respaldo y pasión por este proyecto’, sostuvo.



(Con información del diario La Jornada)