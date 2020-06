Emiliano Hernández reconoce labor y respaldo de su papá en su carrera deportiva

Refiere que su papá se involucra dentro del pentatlón moderno para ser un mayor respaldo para él y su hermano.



Zinacantepec, Estado de México, 20 de junio de 2020. Para el buen desarrollo de un deportista se requieren de grandes pilares y uno de ellos recae en los padres, quienes son el soporte de las y los atletas desde que inician en alguna disciplina.



Ejemplo de lo anterior es Marcelo Emiliano Hernández, padre de los pentatletas del Estado de México Emiliano Hernández Uscanga y el medallista olímpico Ismael Hernández Uscanga.



Emiliano es el menor de los hermanos, es quien, en el marco del Día del Padre, reconoce el esfuerzo paterno para apoyarlos en su carrera deportiva y en las decisiones importantes de su vida, para alcanzar sus objetivos.



’Mi papá siempre ha sido un ejemplo a seguir, estamos muy orgullosos de la persona que es, es nuestra principal motivación, nuestro principal inspirador, la persona que siempre está viendo atrás de mi hermano y mío, siempre busca sacar lo mejor y el mejor talento de cualquier persona, sea familiar, amigo o desconocido, siempre está buscando explotar ese talento humano’, aseguró el deportista.



Agregó que como una constante en este ambiente deportivo, el señor Marcelo se ha involucrado desde un principio, para desarrollar toda clase de tareas siempre con la intención de apoyarlos en cada entrenamiento y competencia.



’Mi papá la ha hecho de todo en este mundo del deporte, desde chofer hasta entrenador, psicólogo, nutriólogo, metodólogo, la hace de todo lo que puede, le encanta el mundo del deporte, se apasiona tanto como nosotros, es más, se pone más nervioso, que nosotros, pero es un vínculo muy bonito, muy padre que tenemos tanto mi hermano como yo.



’La verdad es que él es una pieza fundamental en este equipo y la verdad que lo que hemos logrado es principalmente gracias al apoyo que se ha logrado’, afirmó Emiliano.



Marcelo Hernández está tan entregado al apoyo de sus hijos, que ha superado sus propios miedos, para muestra Emiliano indicó que tanto le gusta estar con sus hijos que aunque le tiene pavor a los aviones, no le gusta viajar en avión , se sube a uno por acompañarlos en sus competencias internacionales.



Para Emiliano, su papá ha sido una pieza fundamental, sobre todo para permanecer en este complicado deporte que conjunta cinco disciplinas.



’Se necesita que esté detrás de ti, que te ayude cuando no sabes qué hacer o no sabes dónde entrenar, que esté dispuesto a ponerse la camisa, a dar propuestas, siempre motivar a la gente’, comentó el menor de los Hernández Uscanga.



Cabe aclarar que motivado por esta situación, Marcelo Hernández se ha involucrado dentro del Pentatlón moderno, pero preparándose, para dar opiniones desde la ciencia y la planeación, alejándose de la parte empírica.



A pesar de esto respeta el lugar que tiene dentro del equipo, pues sabe que los entrenadores son los principales artífices de la preparación, además de que es de suma importancia en este deporte contar con un buen equipo, pues eso garantiza obtener buenos resultados.