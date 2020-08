Emilio Gamboa tampoco se salva: lo investiga la UIF

Emilio Gamboa Patrón, director de la Junta de Coordinación Política del Senado durante la aprobación de la Reforma Energética, estaría preocupado, según algunas fuentes, de que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) esté detrás suyo por la compra de algunos inmuebles cuyo ingreso no puede comprobar.



Las denuncias de Lozoya afirman que la bancada de Acción Nacional de ese momento pidió un total de 50 millones de pesos para repartir entre sus elementos con el fin de aprobar las reformas del Pacto por México.



Sin embargo la UIF tiene algunos problemas para rastrear tales cantidades, pues en 2013, se había aprobado la ley anti lavado de dinero, pero ésta tardó algunos meses en operar de lleno, por lo que algunas constructoras aún recibieron pagos en efectivo por parte de algunos clientes.



Entre los clientes, se explica, estaban varios senadores de ese sexenio, los cuales no dudaron en adquirir lujosos departamentos en edificios como el Reforma 27 y el Plaza Residences Reforma Luxury.



Testigos de la zona han explicado que en ese periodo, varios legisladores compraron propiedades en la zona, estando ligado personalmente Gamboa, el cual tiene relación cercana con la constructora ICA, en especial con dos altos cargos de la empresa, Gilberto Borja Navarrete y con Luis Zárate Rocha



Como una muestra más del amasiato entre el PRI y el PAN, Gamboa Patrón obsequió un collar de plata a la panista Mariana Gómez del Campo durante la exposición ’Hablemos bien de México a través de las creencias de los JoyerosMx’.



’Ya no te lo quites. Yo te lo regalo’, le habría dicho el priista a Gómez del Campo cuando ella se puso el collar, de acuerdo con el diario Reforma.



El costo del collar y de las mancuernillas que compró Emilio Gamboa es aún desconocido, pero se sabe que entre ambos por lo menos habrían superado el centenar de miles de pesos.