Emite programa espíritu deportivo entrevistas con pedalistas mexiquenses

•Cuenta Ari sus aspiraciones dentro del ciclismo.



Zinacantepec, Estado de México, .- El programa transmitido por la Secretaría de Cultura y Turismo, Espíritu Deportivo, llevó hasta los mexiquenses el ciclismo paralímpico y convencional con dos entrevistas, en las que pedalistas mexiquenses platicaron de su disciplina y los logros que han tenido.



Para arrancar la emisión, el ciclista amputado Ignacio Elizalde Meraz, detalló que luego de su discapacidad inició la práctica del ciclismo, primero en carreras de ’pueblo’ ante convencionales, para luego de una invitación integrarse al deporte paralímpico, siendo su debut en una competencia realizada en Tianguistenco.



’Mi motivación fueron mis amigos, familiares, mi novia y todos los amigos ciclistas convencionales que tengo, eso me motivo a ser lo que soy ahorita un atleta paralímpico.



’El deporte llega en competencias de pueblo, ahí me empecé a fletar con convencionales y para mí fue un orgullo de estar a su nivel y a partir de ahí me presentaron a la entrenadora nacional, en ese momento a Marisol Ponciano’, declaró.



El ciclista que desea ser recordado por sus logros como atleta indicó que ha cumplido parte de sus objetivos como representar a México en el Campeonato Mundial de Holanda y que ahora espera representar al país en Juegos Paranamericanos, Paralímpicos y Mundiales.



La sección ’Leyendas del Deporte’ contó con la participación de la pedalista mexiquense Ariadna Gutiérrez Arzaluz, quien entre sus principales palmares tiene el Campeonato Panamericano de la especialidad que se adjudicó en el 2019.



Ari comentó el inicio de su carrera deportiva y cómo se dedicó de lleno a una edad no tan temprana, ya que previamente se concentró en culminar su carrera académica alcanzando el título de Químico Farmacéutico por la Universidad Autónoma del Estado de México.



’Quiero ser una ciclista longeva, no quiero ser una ciclista que sólo tuvo un triunfo o dos y de repente desapareció, lo bueno del ciclismo es que al ser un deporte de resistencia te permite una trayectoria mucho más larga, muchas de las ciclista olímpicas tiene más de 30 años, incluso de cuarenta, entonces eso me motiva demasiado’, dijo Ari Gutiérrez.



Para cerrar el programa deportivo, el conductor Mario Gómez trajo datos interesantes acerca del ciclismo convencional y paralímpico, entre ellos destacó como se han integrado estas modalidades en las diferentes competencias.