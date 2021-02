Emite protección civil EDOMÉX recomendaciones ante incendios forestales

• Piden a la población mexiquense no hacer fogatas en bosques o reservas forestales ni quemar basura o desechos en lugares inadecuados como predios baldíos.



Toluca, Estado de México, .- Para prevenir y auxiliar a la población de la entidad mexiquense ante la posibilidad y ocurrencia de incendios forestales, la Secretaría General de Gobierno, a través de la Coordinación General de Protección Civil del Estado de México, emitió una serie de recomendaciones para evitar la pérdida de vidas, la destrucción de la infraestructura y daños al medio ambiente.



Ante algún escenario de este tipo y con la implementación de acciones anticipadas, el Gobierno estatal exhorta a la población mexiquense a no hacer fogatas en bosques o reservas forestales ni quemar basura o desechos en lugares inadecuados como predios baldíos, así como a no tirar colillas de cigarro u otros materiales inflamables en carreteras o bosques, ya que las altas temperaturas y brasas permanecen activas aún por días, también de manera subterránea.



Si no se cuenta con el conocimiento ni el equipo de protección necesarios para el combate de incendios forestales, Protección Civil mexiquense pide a la población alejarse del área de incendio, no arriesgarse y reportarlo de inmediato a las autoridades competentes, a fin de que éstas tengan la ubicación exacta y el personal especializado tarde menos tiempo en llegar y sofocarlo.



En caso de observar una fogata o incendio sin control, dar aviso oportuno al 911, a la Protectora de Bosques del Estado de México, en el número 800-590-1700, o la Comisión Nacional Forestal, 800 INCENDIO (4623-6346).



Asimismo, recomienda alejarse del área del siniestro y permitir que el personal calificado sea quien combata el incendio forestal.



De igual manera invita a no intentar ni cruzar las llamas, ir a un área segura y que esté en dirección opuesta al humo. Si presentan dificultad para respirar u otros síntomas acude al centro de salud más cercano a ti.



Mediante la Coordinación interinstitucional para el combate de incendios forestales, el Comité de Protección Forestal, a través del Mando Unificado de Probosque y la Conafor, se han logrado sumar esfuerzos y recursos con las diferentes dependencias federales, estatales, municipales, productores forestales, ONG, así como la ciudadanía en general, con el fin de prevenir y atender de manera oportuna los incendios que se presenten en la entidad.