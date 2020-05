Emite salud recomendaciones para el cuidado en la casa de personas con enfermedades respiratorias

•Recomienda que los pacientes en resguardo domiciliario intensifiquen las medidas de higiene personal como el baño diario.



Toluca, Estado de México, .- Para prevenir contagio de enfermedades respiratorias en el domicilio, la Secretaría de Salud del Estado de México recomienda reducir el contacto con la persona enferma al mantenerla aislada en su habitación, o en caso de no ser posible, permanecer a una distancia mínima de dos metros.



De igual manera el espacio donde se encuentre el paciente deberá contar con buena ventilación e iluminación, asimismo, es necesario que al estornudar o toser, se cubra nariz y boca con ángulo interno del codo o utilice un pañuelo desechable.



Ante la contingencia por COVID-19, se recomienda que los afectados en resguardo domiciliario intensifiquen las medidas de higiene personal como el baño diario y el lavado de utensilios de cocina con agua clorada en una proporción de 10 mililitros por cada litro.



Adicionalmente, debe lavarse constantemente las manos con agua jabonosa, desinfectar muebles y objetos.



Por otra parte, es necesario que el cuidador del enfermo, use cubrebocas al entrar a la habitación, evitar tocarse ojos, nariz y boca, además de lavarse manos al entrar y salir de la habitación donde se encuentra la persona convaleciente.



El resto de la familia también debe mantener una estricta higiene personal, evitar el saludo de beso y de mano, evitar las visitas de personas no enfermas, así como de ancianos, gente con padecimientos crónicos y mujeres embarazadas.



En caso de que la personas con padecimientos respiratorios presenten fiebre, respiración rápida o agitada, dificultad para comer o beber, además de hundimiento de la piel entre las costillas, es necesario acudir al área de Urgencias más cercana.