Emite protección civil Chimalhuacán recomendaciones ante temporada invernal

Ante la inminente temporada invernal 2023-2024 y las celebraciones decembrinas, el Gobierno de Chimalhuacán, a través de la Dirección de Protección Civil y Bomberos, invita a las y los chimalhuaquenses a seguir las diferentes recomendaciones para proteger su salud y su integridad.



La autoridad de Protección Civil Indica que durante este periodo se prevé la formación de un frente frío por semana con efectos de entre tres y cuatro días, con ambientes fríos a muy fríos, durante los meses de diciembre y enero, presentándose escenarios menos intensos a partir de la segunda quincena de febrero 2024.



Para afrontar esta temporada invernal, esta instancia recomienda lo siguiente: Tomar precaución por el marcado descenso de temperatura, heladas y vientos fuertes; dar especial atención a personas enfermas y de la tercera edad, niños e indigentes; mantenerse hidratado; comer frutas y verduras ricas en vitaminas A y C, las frutas de temporadas son las más indicadas.



En especial, recomienda abrigarse con ropa gruesa, cubrirse la boca y la nariz para evitar respirar aire frío, ya que los cambios bruscos de temperatura pueden afectar el sistema respiratorio; también mantener una adecuada ventilación en caso de usar algún calefactor, para evitar intoxicaciones por monóxido de carbono, así como por encender anafres o braseros en lugares cerrados.



En caso de recurrir a una fuente de combustión, ésta debe tener salida de gases por una chimenea, de lo contrario es mejor evitar su uso. La autoridad municipal pide permanecer atento a las indicaciones de protección civil.



Para las mascotas, Protección Civil Municipal recomienda no cortar demasiado su pelo, colocar abrigos si es necesario, limitar los baños y ejercitarlos en casa.



La misma dependencia emitió las siguientes recomendaciones para evitar incendios en esta temporada navideña como: Desconectar las luces de series y adornos al dormir y al salir de casa; evitar sobrecargar los contactos; evitar colocar el árbol navideño cerca de cortinas, telas, papeles o cualquier material inflamable; evitar encender velas, veladoras de cera y verificar que el árbol no obstruya las salidas de emergencia.