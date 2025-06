Emite protección civil EdoMéx recomendaciones ante llegada del huracán Erick

TOLUCA, Estado de México. – Ante la entrada del Huracán Erick en las costas de Oaxaca y Guerrero, Protección Civil del Estado de México informó que, desde este jueves y hasta el sábado 21 de junio, se presentarán lluvias de moderadas a muy fuertes, así como un descenso térmico en las regiones oriente, centro y sur de la entidad.



En la zona oriente se prevén precipitaciones en municipios como Amecameca, Nezahualcóyotl y Texcoco; en el centro, en Naucalpan y Cuautitlán Izcalli; y en el sur, en Valle de Bravo, Tejupilco y alrededores. Además, para el viernes 20 y sábado 21 de junio se pronostican lluvias intensas también en el Valle de Toluca y en el norte del estado, incluyendo municipios como San José del Rincón, Jilotepec, Ocoyoacac y Toluca.



Protección Civil del EdoMéx, en coordinación con sus Centros Regionales, mantendrá una vigilancia permanente y desplegará personal para atender cualquier emergencia que se presente a causa de las lluvias.



Con el objetivo de salvaguardar la integridad de las familias mexiquenses, se emiten las siguientes recomendaciones preventivas:



Antes de las lluvias:



• Revisa techos, bajantes, coladeras y desagües; límpialos y mantenlos libres de basura.

• Asegura objetos en azoteas o patios que puedan ser arrastrados por el viento o la lluvia.

• Protege documentos importantes en bolsas plásticas herméticas.



Durante lluvias intensas:



• No te resguardes bajo árboles, postes o estructuras metálicas.

• Evita caminar o circular por calles inundadas o zonas con corrientes de agua.

• Aléjate de ríos, presas, barrancas y laderas inestables.



Si conduces:



• Maneja con precaución, enciende las luces y reduce la velocidad.

• No cruces zonas inundadas o con escurrimientos fuertes.

• Mantente alerta ante posibles deslaves en caminos de sierra o montaña.



En caso de emergencia:



• Conserva una mochila de emergencia con agua, alimentos no perecederos, lámpara, radio y documentos personales.

• Identifica rutas de evacuación y zonas seguras en tu comunidad.

• Mantente informado a través de medios oficiales y atiende las indicaciones de las autoridades.



Se recuerda a la población que el número para reportar emergencias es el 911. La prevención es clave para reducir riesgos durante fenómenos naturales.