TOLUCA, Estado de México.- Durante esta temporada de Cuaresma, fechada del 14 de febrero al 07 de abril, la Secretaría de Salud del Estado de México, a través de la Coordinación de Regulación Sanitaria, supervisa los establecimientos dedicados al proceso, venta y distribución de alimentos, especialmente donde se manejen productos pesqueros, así como pláticas de inducción, concientización y capacitación dirigidas a manejadores de productos pesqueros y de orientación al consumidor.



La dependencia también contempla la realización de 530 verificaciones sanitarias al mismo número de establecimientos, con 480 tomas de muestras a productos pesqueros para su análisis microbiológico y detección de Vibrio cholerae 01 y Vibrio parahemolitycus en el Laboratorio Estatal de Salud Pública.



Debido a que la Cuaresma coincide con el inicio de la temporada de calor, la Coordinación recomienda a la población que, al adquirir productos del mar, se elijan en comercios establecidos, revisar que tengan piel y ojos brillantes, que sus escamas no se desprendan con facilidad y que no tengan mal olor.



Se deben adquirir en establecimientos que cuenten con refrigeración, además que a la hora de realizar las compras es conveniente transportarlos en una pequeña hielera para mantenerlos en condiciones óptimas al llegar a casa.



Los productos de concha deben estar cerrados y los mariscos que tengan articulaciones firmes, brillosas y sin manchas oscuras, lo anterior permitirá reducir riesgos de adquirir enfermedades gastrointestinales.



Sugiere, además, descongelar dichos alimentos dentro del refrigerador y no a temperatura ambiente porque al hacerlo se desarrollan bacterias, lavarlos adecuadamente sin que el agua se estanque, cocerlos inmediatamente, si se preparan al horno, constatar que la temperatura y tiempo de cocción sean correctos.



Los comestibles deben ser guardados en la parte más fría del refrigerador, a una temperatura menor o igual a 4ºC y los filetes envueltos con plástico impermeable para evitar su deshidratación, al comprar productos envasados, revisar fecha de caducidad y que las latas no estén oxidadas o abolladas.



La carne de pescado es una excelente fuente de nutrimentos, ya que proporciona proteínas que sirven para preparar los tejidos musculares, la piel, el cabello, las uñas y la sangre, de fácil digestión, convierte las grasas y los carbohidratos en energía y asisten también en la formación de los huesos, aporta minerales que son necesarios para los tejidos, los huesos, dientes, tejidos suaves, músculos y células nerviosas.



Reiteró la importancia de estar alertas a los principales síntomas de las enfermedades gastrointestinales en esta época de calor, derivadas del consumo inadecuado de pescados y mariscos.



Ante la presencia de dolor estomacal, diarrea, vómito, náuseas y malestar en general, es importante acudir al médico de manera oportuna.



Finalmente, destacó que en caso de presentar cualquiera de los síntomas anteriores, se recomienda acudir inmediatamente a la Unidad de Salud más cercana, tomar abundantes líquidos y evitar alimentos grasos.