Emiten recomendaciones para evitar accidentes en la red carretera estatal

TOLUCA, Estado de México.- Con el fin de salvaguardar y garantizar la integridad física de las personas que utilicen los más de 4 mil 326 kilómetros de la red carretera libre de peaje en este periodo vacacional, la Secretaría de Movilidad y la Junta de Caminos del Estado de México implementarán las campañas ’Trayecto Seguro’ y ’Movilidad Segura’ que contempla una serie de recomendaciones para evitar accidentes y contratiempos.



El objetivo es que las y los viajeros manejen con precaución y no relajen las medidas preventivas durante sus traslados en los próximos días y su estancia en los diferentes centros religiosos y turísticos que hay en la entidad sea confortable y agradable.



Antes de salir a carretera, se recomienda revisar las condiciones físico-mecánicas del automóvil, entre las que se incluyen la correcta alineación y presión de las llantas; el buen funcionamiento de las luces, tanto delanteras como traseras; la batería; los limpiaparabrisas y verificar que exista suficiente líquido de frenos y anticongelante en los depósitos.



Durante los trayectos, se deben respetar los límites de velocidad permitido en las diferentes modalidades de carreteras que hay en la entidad; cuando haya línea continua en la carretera no se debe rebasar cuando haya automóviles enfrente o en contraflujo.



Se recomienda que todos los tripulantes deben colocarse de manera correcta el cinturón de seguridad. En el caso de los menores, es conveniente que cuente con un asiento adecuado y que esté bien asegurado.



En las campañas ’Trayecto Seguro’ y ’Movilidad Segura’ también se recomienda que el conductor no se distraiga con el teléfono celular, maneje cansado ni bajo los efectos de sustancias alcohólicas o algún tipo de estupefaciente.



En caso de que el transporte que se vaya a utilizar es una motocicleta, la Secretaría de Movilidad recomienda que los tripulantes se coloquen el casco de protección y el equipo de seguridad completo.



Además, revisar el estado físico y mecánico del vehículo, manejar con precaución tanto en las zonas urbanas como en la carretera de alta velocidad, así como respetar los señalamientos viales y el derecho humano a la movilidad de peatones y ciclistas.



Como una recomendación adicional, es conveniente que los viajeros planeen con anticipación los trayectos y tiempo de recorrido y mantenerse hidratado en esta temporada de altas temperaturas.



De manera complementaria, personal de la Junta de Caminos mantendrá un monitoreo permanente en las principales vías de comunicación para atender los posibles deslaves o anomalías que se presenten en la red carretera de la entidad.



Tendrá cuadrillas de trabajadores disponibles para realizar acciones de bacheo y renivelación de vialidades, así como la limpieza y mantenimiento de obras de drenaje (alcantarillas, cunetas y lavaderos), el retiro de vegetación y la colocación de señalamientos en la red carretera, entre otras acciones.