Empata Messi a Pelé como futbolista con más goles en un solo club

+Con un tanto ante el Valencia en la jornada 14 de la liga española



+Marca su anotación oficial número 643



Ciudad de México, (BALÓN CUADRADO/Agencias).- El futbolista argentino Lionel Messi marcó este sábado su gol número 643 en partido oficial con la camiseta del Barcelona e igualó el récord que Edson Arantes do Nascimento Pelé alcanzó con el Santos hace casi medio siglo.



Cuarenta y seis años después de que Pelé abandonara el Santos en 1974, tras 18 años defendiendo los colores del equipo brasileño, apareció Messi para igualar un récord, que, probablemente, no tardará en superar.



Pelé felicitó al rosarino por medio de Instagram:



’Como tú, sé lo que es el amor de vestir la misma camiseta cada día. Como tú, sé que no hay nada mejor que un lugar en el que te sientes en casa. Felicidades por tu récord histórico, Lionel.’



El argentino llegó a su gol oficial número 643, para alcanzar a Pelé, al marcar ante el Valencia en la jornada 14 de la liga española.



Después de que el arquero Jaume Domenech le detuvo un penal, Messi logró aprovechar un centro para marcar de cabeza e igualar la marca del llamado ’O Rei’.



El astro argentino suma así otro récord a su carrera y, de paso, aviva las llamas del debate sobre si él supera a gigantes como Pelé o Maradona, fallecido el 26 pasado de noviembre.



Más de 15 años han pasado desde que Messi anotó su primer tanto con el equipo azulgrana con un gran globo en la victoria liguera sobre el Albacete (2-0) el 1 de mayo de 2005.



El capitán azulgrana, que hizo temblar al barcelonismo en agosto con su amago de salida, acumula 680 tantos con el Barça, de los que 643 corresponden a partidos oficiales.



Una suma lograda a lo largo de 806 partidos, (748 de ellos oficiales) en los que Messi también ha ido acumulando un rosario de récords individuales.



Arribar a la marca le tomó a Leo 748 partidos a lo largo de 15 años, desde el 1º de mayo de 2005, cuando marcó el primero ante el Albacete. Pelé impuso el récord tras 757 duelos, 18 años entre 1956 y 1974.



La diana que sirvió para igualar el récord llegó de cabeza en el descuento de la primera parte, instantes después de que el propio Messi fallara un penal.



Equilibraba así el partido, después de que el francés Mouctar Diakhaby adelantara al Valencia en el 29. El Barça remontó provisionalmente en el 52, mediante una fuerte volea del uruguayo Ronald Araújo, pero el también uruguayo Maxi Gómez firmó el 2-2 definitivo para el Valencia (12º).



El pasado 1º de julio, Messi ya había superado una barrera simbólica, en el empate 2-2 contra el Atlético de Madrid en la jornada 33. Firmó entonces el gol 700 de su carrera profesional, teniendo en cuenta los logrados con su club y con la selección.



Con 21 puntos, el Barcelona sigue en el quinto puesto, a ocho puntos del líder, el Atlético de Madrid, que ganó 3-1 al Elche (16º) y tiene un partido menos y además se vio beneficiado por la derrota de la Real Sociedad (2º), que perdió 2-1 en el terreno del Levante (14º)



El Sevilla (6º) no pasó del empate 1-1 en casa contra el Valladolid (17º), mientras Villarreal (4º) venció 1-3 al Osasuna.



Sus récords



Es, de lejos, el máximo goleador de la historia del Barça, el máximo goleador de la historia de la Liga (450 goles), el máximo anotador en un año natural (91 en 2012) y el jugador que ha ganado más títulos con el Barcelona, 34 en total, incluidas cuatro ’Champions’ (2006, 2009, 2011, 2015) y 10 Ligas.



Ganador de seis Balones de Oro y seis Botas de Oro, entre otras distinciones individuales, Messi es el máximo goleador de la historia del Barcelona (por delante de los 230 goles de César Rodríguez), el máximo anotador de la historia de la liga española (450 tantos, por delante de los 311 de Cristiano Ronaldo) y el jugador que ha ganado más títulos con el club catalán (34, entre ellos cuatro Ligas de Campeones).



Colectivamente, sólo le falta la consagración con un título grande con la selección argentina: el campeón olímpico en 2008 alcanzó las finales del Mundial-2014 y de la Copa América en 2007, 2015 y 2016.



Con la Albiceleste tiene otro récord de Pelé, que marcó 77 goles con Brasil, siendo el máximo goleador de las selecciones sudamericanas de la Conmebol.



Messi acumula 71 dianas con Argentina tras el tanto que anotó en octubre pasado en la victoria 1-0 sobre Ecuador en los clasificatorios sudamericanos para el Mundial de Catar-2022.