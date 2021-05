Empate entre candidato del PRI-PRD y de Morena: Evodio Velázquez

Tal parece que a Morena sí le ha afectado la controversia generada con la candidatura de Félix Salgado y ahora de Evelyn, porque el periódico El Financiero ha publicado una encuesta donde el candidato del PRI y PRD lo ha empatado.

De acuerdo al diario nacional, retomado por el vocero de Mario Moreno, Evodio Velázquez Aguirre, existe un empate técnico entre el candidato de la alianza PRI-PRD, Mario Moreno Arcos, a quien le asignan un 30 por ciento de preferencias y la candidatura de Morena, con un 34 por ciento de aceptación

Esta información la dio a conocer Evodio Velázquez, quien presentó las gráficas correspondientes de las encuestas que este diario ha realizado acerca del proceso electoral de Guerrero, explicando que ’El Financiero hace algunas semanas, al inicio de la campaña, nos traía con 20 puntos abajo, hoy solamente son en Guerrero, midiendo todavía al candidato Félix Salgado, en Guerrero el 34% Morena y el 30% la alianza, qué quiere decir, que en esta elección hay una diferencia de 4 puntos porcentuales que es un empate técnico que hoy se refleja a nivel nacional."

El mismo vocero dio a conocer otra encuesta, realizada por la revista Campaings&Elections, donde el candidato de la alianza, Moreno Arcos, aventaja por 8 puntos a la abanderada de Morena, Evelyn Salgado.

El exalcalde de Acapulco señala que en esta encuesta Mario Moreno ’se coloca con un 42 por ciento sobre el 34 por ciento de la candidata de Morena’.

Visto así, estos datos demuestran que existe en Guerrero una elección competitiva y hasta cerrada hasta el momento, y que dependerá del crecimiento en las preferencias ciudadanas para poder ganar.

Con estos datos, Velázquez Aguirre se jacta de que Morena no es el partido ’todopoderoso’ y anunció que su candidato va a ganar, porque va a rebasar a la candidata de Morena.

Además, señaló que su partido, el PRD, que está en alianza con el PRI, ’es un partido que ha gobernador Guerrero y Guerrero es la entidad más perredista del país.’

Mencionó que son 161 campañas que se realizan en el estado con la fuerza coordinada entre PRI y PRD, de diputados locales, federales, alcaldes y gobernador de Guerrero, las que serán exitosas al contar con las estructuras del PRI y del PRD.

Por su parte, el diputado Héctor Apreza Patrón y dirigente estatal del PRI, hizo alusión que se está trabajando con ’especial atención en las estructuras, clave en este proceso electoral para seguir construyendo la ruta ganadora del candidato de la coalición PRI-PRD a la gubernatura, Mario Moreno Arcos, el próximo 6 de junio.’

El también diputado local, quien también es el coordinador de campaña de Mario Moreno, confía en que ’la estrategia que se aplica va de la mano con la gran campaña que encabeza Mario Moreno Arcos, quien sigue creciendo en las preferencias.’

Seguramente en los días que vienen veremos una fiebre de encuestas, donde algunas le darán el triunfo a Evelyn, candidata de Morena, y otras a Mario Moreno Arcos, candidato de la alianza ’Va por Guerrero’, mientras seguiremos siendo testigos de manifestaciones de descontento de parte de algunos personajes de Morena, quienes no terminan de aceptar que ya tienen candidata.

Es el caso de la Senadora Nestora Salgado, quien señala que no tiene ningún problema personal con Félix Salgado ni con su hija Evelyn, pero que rechaza el método de selección de la candidata, pues solo la utilizaron para legitimar ese proceso y en eso no está de acuerdo.