Empleado del Grupo Salinas fallece tras tener Covid-19 en CdMx, hay 20 más contagiados

Ciudad de México. Abril 29, 2020.-Empleado del Grupo Salinas.-Un empleado de un call center al servicio del Grupo Salinas, Rodolfo Huvy Cruz Juárez, que se desempeñaba en el área de cobranzas de Grupo Elektra, además estaba estudiando la carrera de Comunicación y Cultura en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM) murió tras presentar complicaciones derivadas del Covid-19.

Cruz Juárez de 30 años, falleció el pasado domingo tras permanecer nueve días internado en un Hospital de la Ciudad de México.

A través de redes sociales, estudiantes de la UACM responsabilizan a la empresa de Ricardo Salinas Pliego, indicaron que en el Grupo Salinas hubo negligencia al tener que continuar trabajando y no prevenir con medidas el contagio entre los empleados que llevó a la muerte de Rodolfo.

Indicaron que Rodolfo se encontraba trabajando en el edificio 911 de la calle Rascarrabias de la Colonia Vertizeste, donde operan distintas filiales del Grupo Salinas las cuales operan de forma outsourcing con el fin de evitar cubrir el pago de impuestos haciendo firmar a su empleados hasta tres contratos.

Resaltaron que existen más empleados que a su vez son alumnos de la UACM que continúan exponiendo su salud y su vida, por lo cual decidieron hacer pública la denuncia sobre las condiciones en las que los tienen trabajando.

En una investigación realizada por el medio de comunicación Proceso, se logró documentar las labores en las que se encuentran las instalaciones bajo la gestión del Grupo Nach y Difusión de Servicios Administrativos S.A de C.V., donde operan como call centers a nombre del Grupo Salinas.

Indicaron que las condiciones en las que trabajan los operadores es preocupante al no haber medidas de sana distancia entre ellos, sin embargo, donde Rodolfo se encontraba 20 personas más resultaron contagiadas de Covid-19.

De acuerdo con el medio los empleados trabajan turnos de seis horas al día por seis día a la semana e incluso algunos llegan a pasar 10 horas al día, los cuales solo cuentan con 10 minutos para desplazarse al baño y 20 minutos para comer, con un salario no mayor a 4 mil 200 pesos mensuales.

Empleados indicaron que el pasado mes de marzo, recibieron un folleto firmado por Ricardo Salinas Pliego, dueño del Grupo Salinas donde les invitaba a mantener la calma, tener higiene y hacerle caso a la información confiable.