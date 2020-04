Empleados de clínica del IMSS de Tizayuca cierran carretera en protesta por posible envío de enfermos con Covid-19.



Juan Ricardo Montoya



Tizayuca, Hgo 1 de abril.



Cerca de 30 empleados, entre médicos, enfermeras, camilleros y trabajadores administrativos de la clínica de la sub zona 33 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ubicada en la colonia Geovillas, bloquearon la circulación de la carterra México - Pachuca a un costado de la Estación de Bomberos, en protesta por el posible envío de pacientes a ese nosocomio de enfermos de coronavirus o Covid-19.



De acuerdo a unos de los médicos, el director del nosocomio Mario Arturo García González, les informó que por determinación del gobierno Federal y ante la contingencia sanitaria, la clínica va a recibir pacientes con Covid-19 pese a que no cuenta con las instalaciones e insumos para hacerlo.

"Es un hospital de sub zona. No contamos ni siquiera con una Unidad de Cuidados Intensivos. No se tiene ni el 10 por ciento de la infraestructura para atender a estos pacientes", comentó uno de los médicos.



Previo al bloqueo carretero, los empleados hicieron un paro de labores y colocaron pancartas en el enrejado del hospital con leyendas tales como "No al Hospital Covid-19. No tenemos suficiente personal ni terapia".



Esto provocó la alarma de algunos vecinos de Geovillas quienes se sumaron a la protesta de los empleados del IMSS bajo el argumento de que tienen temor de ser "contaminados".



Hasta las 15:00 horas, no había ninguna postura del IMSS sobre esta protesta.



De acuerdo al último reporte del

Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE) en Hidalgo hay tres muertos, entre ellos un médico a causa del coronavirus.



De igual forma hay 21 pacientes afectados entre ellos el gobernador Omar Fayad y 151 casos que por fortuna resultaron negativos.