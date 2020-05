Empleados de restaurante, venden empanadas para ayudar a compañeros

www.guerrerohabla.com



Ciudad de México. 07 mayo, 2020.-Empleados de diferentes aéreas del Restaurante, Centro Castellano ubicado en Polanco, se dan a la tarea de preparar empanadas de papa con jamón, papa con chistorra, así como empanadas dulces, de mermelada de piña, crema pastelera y fresa, para posteriormente venderlas en las calles de la Ciudad de México, esto con el fin de recaudar dinero, y con este apoyar a sus compañeros, que no pueden salir a laborar por la Pandemia.



Agregaron Héctor, Lidia y Diana que, el restaurant les dona los insumos para prepararlas, y ellos se ocupan de elaborarlas y venderlas, de los ingresos que se obtienen por las ventas, se lo entregan a sus compañeros que no pueden salir a trabajar. Aseguraron que las empanadas se elaboran de manera higiénica, además de que son muy ricas y económicas a tan solo10 pesos cada una.



Dijeron, por este conducto invitamos a la gente que nos vea en las calles, que nos compre, es por un buen fin, aseguraron, esto lo seguiremos haciendo en tanto no termine la emergencia sanitaria, concluyeron.