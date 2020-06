Empodera a las mujeres, aprobación de la Reforma política-electoral en Guerrero: López Sugía

El diputado Arturo López Sugía afirmó que la reforma político-electoral aprobada este día por el Congreso de Guerrero empodera a la mujer y representa un avance en la protección de sus derechos políticos, pero consideró que le queda a deber a los jóvenes.



’La Ley incluirá el término Violencia Política contra las mujeres en razón de género. Esto empodera a las mujeres frente al órgano electoral y ante sus propios Partidos políticos, consagrando su respeto, y sobre todo, salvaguardando su dignidad en una contienda donde el menester será la igualdad de condiciones’, expresó.



Destacó que dentro de la reforma se aprobó su propuesta de eliminar a las llamadas ’Juanitas’ estableciendo que cuando una diputada plurinominal solicite licencia sea sustituida por otra del mismo género.



’Esto para frenar esa vergonzosa práctica machista de postular mujeres para cargos plurinominales y luego sustituirlas por hombres como si fueran simple moneda de cambio’, dijo.



López Sugía dijo que también hubo avances en la protección a los derechos políticos de los jóvenes ya que a partir de esta reforma los partidos políticos deberán destinar el 5% de su presupuesto para actividades específicas a la capacitación política de la juventud.



Sin embargo consideró que se les quedó a deber a los jóvenes ’porque si bien estamos fomentando su preparación para el liderazgo faltó garantizarles los espacios como lo habíamos planteado, del 20 por ciento de éstos con el objetivo de refrescar a la clase política y que los ciudadanos no estén viendo siempre las mismas caras en los mismos cargos’.



Arturo López Sugía advirtió que no quitará el dedo del renglón para continuar luchando no solo por el respeto, sino que los derechos políticos de las mujeres y los jóvenes sean una realidad.



Finalmente reconoció el trabajo del presidente y el secretario de la Junta de Coordinación Política Jesús Villanueva Vega y Héctor Apreza Patrón para coordinar los trabajos inherentes a la reforma que incluyó iniciativas de varios legisladores.