Emprende mexicano viaje en motocicleta a Sudamérica

Desde el dos de marzo a las 10 de la mañana, el mototurista J. Valdes Lima emprendió la travesía montado en su compañera de dos ruedas a la que bautizó como ’La Tlax’, en referencia a su estado natal ’Tlaxcala, Cuna de la Nación’, su sueño es llegar en el mes de julio a Colombia y allí decidir si continuar hacia el sur de América hasta llegar a la Patagonia, sin embargo, a ocho días de viaje llegó a la Perla del Pacífico.

“El plan es no tener plan. Tuve este sueño desde hace más de cuatro años, ahorré y me preparé para lograrlo, estoy convencido que cada uno debe buscar alcanzar su meta cualquiera que sea. A mi punto de vista en el mundo existen tres tipos de personas: la que se la pasa soñando, las que dejaron de soñar y las que hacemos realidad nuestros sueños; sé que de no poder lograrlo podré decir lo intenté”, relató en entrevista para Códice 21.